Luis D´Elía admitió que hoy puede quedar preso

El dirigente kirchnerista Luis D´Elía de la corriente Miles admitió que hoy puede quedar preso a partir de un fallo del Tribunal Federal 6 por la toma de una comisaría en La Boca.

D´Elía concedió un reportaje al programa de Jorge Lanata "Periodismo para Todos". El kirchnerista, atribuyó la decisión que hoy podría dejarlo tras las rejas a una influencia del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial.

"Hay una decisión firme de Macri de utilizar la Justicia como fuerza de choque del Poder Ejecutivo que además concentra en sus puños todos los medios hegemónicos, no hay medios legales para meterme preso", sostuvo.

Recordando el caso por el cual se lo juzgará hoy, dijo: "Esa noche en la comisaría hubo un crímen, era una narco comisaría, la persona que asesina a Cisneros tenía tres capturas generada en la misma comisaría, no lo detenían porque vendía droga para ellos, como quedó probado en la condena a 18 años que finalmente le hicieron. Yo encabecé la protesta, pero en el país se tomaron unas 400 comisarías, la única que está juzgada, me juzgan después de 14 años porque quieren meterme preso".

Destacó también D Elía : "A mí no me acusan por chorro, me acusan por haber encabezado una protesta, por haber parado un golpe contra Cristina Kirchner. Yo ya estoy condenado por eso, me están juzgando dos veces por el mismo hecho. La fiscal me pidió 4 años y ocho meses, quizá mañana –por hoy- esté preso, pero la historia y el pueblo se encargarán de acomodar estas cosas que estamos viviendo".