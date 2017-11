Guillermo: "Siempre es fantástico ganarle a River"

Fotos ANÁLISIS. Guillermo Barros Schelotto dijo que Boca le ganó a River de manera merecida y que el equipo mostró mucha personalidad.

06/11/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, se mostró exultante tras la victoria de su equipo sobre River Plate en el estadio Monumental.

"Siempre es fantástico ganarle a River para los de Boca, y lo hicimos merecidamente porque en los momentos difíciles el equipo impuso su personalidad para ganar estos partidos", destacó.

"Y si fuimos superiores a River fue porque tuvimos más situaciones de gol, ya que después del 2-1 perdimos otros tres goles con (Frank) Fabbra, (Cristian) Pavón y (Darío) Benedetto", describió.

Barros Schelotto también afirmó que no cree "que lo que le pasó a River con Lanús en la semana por la Libertadores haya influido en el partido de hoy. Pero cuando nos empataron apareció la actitud y la frialdad de nuestros jugadores".

"Después, falta demasiado para terminar el campeonato. Hace un año Estudiantes estaba primero, pero nos repusimos y salimos campeones. Por eso ahora no hay que dormirse en los laureles", alertó.

"Y en cuanto a la expulsión de (Edwin) Cardona y del arbitraje de (Néstor) Pitana no quiero opinar. El partido se jugó como todo superclásico, dejando todo", argumentó.

Respuesta

El "Mellizo" se quejó de las críticas sobre la endeblez de los rivales y al respecto apuntó que no está "con eso de que Boca no le ganó a nadie. Nosotros le ganamos a Belgrano e Independiente no. No estoy de acuerdo con eso, porque acá todos juegan con todos", concluyó.

Mañana martes Boca volverá a entrenar a las 9.30 y buscarán un amistoso para el fin de semana a puertas cerradas con algún equipo de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el encuentro previsto ante Colo Colo, de Chile se cayó definitivamente.