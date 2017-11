Fotos De Vido cuestionó a Gioja por guardar silencio tras su detención

06/11/2017 -

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido cuestionó al presidente del PJ, José Luis Gioja, por ‘guardar un ‘prudente’ silencio’ respecto de su ‘ilegal detención’, y afirmó que ‘si la abstención’ en la Cámara de Diputados cuando se votó su desafuero le ‘recuerda a Pilatos’, el ‘voto en contra’ de su postura ‘hace acordar a Judas’.

En una carta titulada ‘De la Banelco y otras yerbas’, el diputado detenido en la cárcel de Ezeiza, acusó a Gioja de ‘guardar un ‘prudente’ silencio tanto en cuanto a mi ilegal detención e inconstitucional situación procesal como en la de otros compañeros también afiliados o militantes del campo popular que están siendo tenazmente perseguidos’.

‘Recuérdele a los compañeros que votaron -en definitiva, por mi detención que, si la abstención me recuerda a Pilatos, el voto en contra me hace acordar a Judas’, apuntó De Vido.

En ese marco, se dirigió a Gioja: ‘Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones), es decir, no bajar al recinto en los términos de ‘que renuncio o no bajan’ que Ud. llevó a la cúpula del FPV y lo que les dijo en relación a Ud., y a un grupo de diputados ‘no bajen o votamos en contra’’, sostuvo enigmático. ‘Es cuestión de usar la imaginación. Úsenla, créanme que libera y aclara en definitiva qué se negoció. Y la historia lo dirá. Todas las miserias, entregas y traiciones quedarán expuestas. La incógnita es cómo se saldarán’, apuntó. Además, manifestó: ‘El silencio le hace muy mal al partido. Hablen, opinen, critiquen, eso sí, no condenen. Para eso están los jueces, no Ud. Le advierto que, así como no renuncié a mi banca a pesar de las presiones objetivas y subjetivas, tampoco lo haré al Partido’.