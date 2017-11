Joaquín Cisneros ganó el concurso de EL LIBERAL

Fotos NOTABLE. Joaquín (centro), con 12 años, fue el destacado. Al final, el niño de Tucumán recibió una gran ovación.

06/11/2017 -

Con una nutrida presencia en las peanas del Club de Cazadores de Santiago del Estero, el joven tirador de la vecina provincia de Tucumán, Joaquín Cisneros, de 12 años, inscribió su nombre por primera vez entre los grandes vencedores luego de casi cuarenta años en forma ininterrumpida que se desarrolla el Gran Premio Aniversario Diario EL LIBERAL, al vencer ayer de manera emotiva y cerrada este importante concurso.

El certamen contó con la presencia de destacados tiradores de la capital, interior y de la vecina provincia de Tucumán, y se desarrolló a 18 hélices sin límites de erradas en las tres canchas que posee la entidad de Avenida Núñez de Prado (N).

El juvenil vencedor dejó en la serie final y decisiva a tiradores de la talla de Oscar Ruiz, Dr. Carlos Ramos Taboada, Fernando Borello, por nombrar algunos, y recibió el aplauso generalizado de sus contendientes, una vez que se conoció que el pequeño erar el flamante vencedor.

Al final del certamen, la dirigencia del club encabezada por su titular Llamil Abdala, tuvo palabras de elogios para el vencedor, y de agradecimiento para las autoridades del Diario EL LIBERAL, por confiar una vez más en el tiro para celebrar un nuevo aniversario junto a la institución.

El feliz vencedor Joaquín Cisneros no ocultó su felicidad por el éxito, que se lo dedico a sus abuelos que no pudieron llegarse al club por problemas de salud (su abuelo es un ex campeón de la especialidad), y a su familia.

Los resultados

Esta es la clasificación completa de la jornada dominguera, una de las más destacadas en el calendario de la disciplina.

Senior: 1) Joaquín Cisneros; 2) Oscar Ruiz; 3) Dr. Carlos Ramos Taboada.

Superveteranos: 1) Juan Mansilla; 2) "Gringo" Ruiz; 3) Miguel Brunett.

Veteranos: 1) Rodolfo Lindow; 2) "Tato" Ferreyra, 3) "Lucho" Flores.

Iniciados: 1) Carlos Suárez; 2) Damián Durán; 3) Martín Calderón.

Menores: 1) Joaquín Cisneros; 2) Franco Bonacina; 3) Fadi Abdala.

Damas: 1) Marcela García.