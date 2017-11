El argentino Nahuel Pérez Biscayart, candidato a los Premios del Cine Europeo

06/11/2017 -

El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart es candidato a los Premios del Cine Europeo que entrega la Academia de Cine de ese continente, por su protagónico en el filme francés "120 Battements par Minute", de Robin Compillo. Otorgados por la Academia de Cine de Europa, los lauros que distinguen la producción cinematográfica europea de 2017 anunciaron sus candidaturas en Sevilla y tendrán su gala de premiación el próximo 9 de diciembre en Berlín. En el filme, que también fue nominado como Mejor Película, Pérez Biscayart compone a Sean Dalmazo, un joven que tiene HIV y lidera con otros amigos el movimiento Act Up París que lucha por conseguir que los laboratorios no demoren las investigaciones para encontrar una cura al sida, en los años 90. Por su parte, "The Square", del sueco Ruben Ostlund, acaparó cuatro sobre posibles cinco candidaturas para estos premios.Sátira sobre los efectos de la publicidad en las obras de arte que el jueves 16 se estrena en la Argentina, "The Square" acaparó nominaciones en las categorías Mejor Película, Director, Guionista y Actor. Mientras que como Mejor Actriz compiten en esta edición de los premios las francesas Juliette Binoche e Isabelle Huppert; la alemana Paula Beer, la checa Alexandra Borbély y la joven inglesa Florence Pugh.