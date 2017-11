Uma Thurman: "Cuando esté lista, voy a hablar"

06/11/2017 -

Uma Thurman trabajó con Harvey Weinstein en varios de sus proyectos más exitosos. El productor de Hollywood, acusado de abusar sexualmente a más de 50 mujeres, estuvo detrás de las películas que llevaron a la actriz a la fama: "Pulp Fiction" y "Kill Bill". Ella aún no ha dicho nada al respecto, y ahora explicó por qué. "No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, me arrepiento de lo que digo", le contestó a un periodista del programa Access Hollywood. "He estado esperando a sentirme menos furiosa, y cuando esté lista, voy a decir lo que tengo para decir".