Mató a ex mujer y le redujeron la pena porque "estaba muy enamorado"

Hace algunos días, un Tribunal decidió condenar a un joven a 22 años de prisión por haber matado a puñaladas a su ex pareja tras sorprenderla en su vivienda. Consideraron que actuó bajo "emoción violenta" y dejó de lado la figura de "femicidio".

El hecho tuvo lugar en febrero de 2016. La mujer tenía tres hijos de 11, 5 y un año que vieron todo el sangriento ataque. Los abogados que representaban a los familiares de la víctima habían pedido prisión perpetua, pero los jueces desecharon esta figura y entendieron que sufrió una "emoción violenta" cuando ella le dijo que había estado con otro hombre.

Según TN, el Tribunal valoró un testimonio que describía a Montenegro como "un nene de mamá" que estaba muy enamorado de la joven, ocho años mayor que él.

La noche del crimen, el asesino, Brian Montenegro, entró a la casa de su ex a pesar de que tenía una prohibición de acercamiento y discutieron. Según su relato, su ex mujer le dijo: “Mientras vos estabas llorando como un boludo en la casa de tu mamá, a mí me cogía el policía en tu propia cama”.

Luego, él la apuñaló seis veces, en el tórax y el estómago. Los jueces concluyeron que Montenegro "no era consciente de sus actos". El resumen psicológico indicó que si bien no era inimputable, su capacidad de culpabilidad era reducida.

“Estaba profundamente enamorado de la víctima, a pesar de sus escasos veinte años recientemente le había propuesto unirse en matrimonio. Estaba angustiado por la actitud expulsiva de su amada", concluye el análisis de los médicos que terminó siendo fundamental en la condena.