Luis D'Elía, condenado a cuatro años de prisión por la toma de la Comisaría de La Boca

"A mí no me acusan por chorro, me acusan por haber encabezado una protesta, por haber parado un golpe contra Cristina Kirchner. Yo ya estoy condenado por eso", había dicho antes de la sentencia.

Por El Liberal

Fotos D’Elía. Hoy 16:33 - El dirigente político y social Luis D'Elía fue condenado hoy a cuatro de prisión por haber tomado una comisaría en La Boca en 2004 para reclamar la detención del asesino del dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros. Además, la Justicia le prohibió salir del país. El Tribunal Oral Federal 6 aclaró que el exfuncionario no será detenido hasta que la Cámara de Casación Penal confirme la sentencia.





