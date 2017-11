Las carreras de Arquitectura, Diseño e Informática podrán cambiar de universidad

Hoy 18:38 -

Estudiantes de 214 carreras de Arquitectura, Diseño e Informáticas tendrán más facilidades gracias al convenio marco del Sistema de Reconocimiento Académico que firmaron hoy el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, y rectores de 57 universidades públicas y privadas de todo el país.

La iniciativa pretende que las universidades, realicen acuerdos para reconocer mutuamente trayectos formativos (materias, ciclos, o prácticas, etc.) para que los estudiantes puedan tener distintas alternativas de recorridos de formación hasta llegar a su graduación. Por ejemplo, realizar cambios de carrera, de instituciones, o de especialidad, así como experiencias temporales en orientaciones que no están en su universidad.

Durante su presentación en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento, Finocchiaro afirmó: “Es una buena oportunidad para que mostremos que nuestro sistema universitario es bueno, es sano, es vigoroso y que, como todo en la Argentina, y tiene que mejorar. Tenemos que trabajar en hacer carreras más cortas, pero no acortar los conocimientos”. Y agregó: “No puede ser que haya áreas importantísimas de conocimiento que no estemos desarrollando. Nosotros, como universidades, tenemos que acompañar el desarrollo de nuestro país. No solo económico, sino también social, cultural, el desarrollo nacional”.

Por su parte, Danya Tavela explicó: “Este es un paso más en este trabajo que estamos llevando adelante para sumar cada vez más carreras y familias a un sistema de universidades que realmente integra a todas las instituciones de la Argentina”.

Capacitación al personal

Por la tarde se realizó el lanzamiento del Curso de Gestión Curricular, una iniciativa que surge por solicitud de las propias universidades, de fortalecer sus áreas de diseño curricular y contar con perfiles pedagógicos idóneos que les permitan gestionar efectivamente el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.

El curso, que estará coordinado por la especialista Alicia Camilloni, comienza en febrero y tendrá una duración de un semestre. Se dictará bajo modalidad a distancia; con actividades virtuales, presenciales y videos en streaming, y el desarrollo de un proyecto final de Gestión Curricular. Los cursantes serán postulados por la propia universidad.