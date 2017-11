Agustín de Márama renunció al Bailando y Moria destrozó a Flor Vigna

Fotos

Videos Flor Vigna se quedó sin compañero.

Hoy 07:37 -

Marcelo Tinelli abrió el programa de anoche contando que Agustín Casanova, compañero de Flor Vigna, renunció al Bailando 2017 de forma "indeclinable" y todavía está en duda si tendrá o no un reemplazo, porque quedan pocas semanas.

"Agus no va a volver al programa porque está muy angustiado, está viviendo una situación personal complicada. Flor tiene ganas de continuar, queríamos evaluar la posibilidad de ponerle un reemplazo", dijo Hoppe, que luego contó que Lucas Velasco y Brian Lanzelotta son dos posibilidades.

Por lo pronto, en la ronda del tango irán directo a la sentencia. Como este ritmo debe contar con eliminación doble, si Flor no sigue, se irá una sola.

Cuando el jurado opino, todos "bancaron" a Vigna, excepto Moria que la destrozó y lanzó fuertes críticas. "Flor es la campeona del año pasado y por eso, quiero que siga en el concurso hasta donde pueda", dijo Ángel de Brito.

Te recomendamos: Agustín Casanova explotó contra Ángel De Brito: "Siento que lo hacés por pura maldad"

"A mí me gustaría que lo reconsidere, démosle la oportunidad unos días más a Agustín. Son emociones del momento que después, pasan. Con el correr de los días, todo se ve distinto", manifestó Pampita. Polino opinó igual que De Brito: "Flor Vigna merece la oportunidad de continuar. Y el pibe de Marama, que tiene mucha plata, tendría que hacerse cargo del sueño".

Cuando Moria Casán opinó, apoyo al líder de Márama y destrozó a la ex capitana de Combate: “La señora Vigna me parece una maleducada. Los dos me parecen poco profesionales, me parece una falta del respeto al show. Que Agustín continúe, pero la mosquita muerta no”.

“Escuché unos rumores de la señorita Florcita Vigna como que hace precalientamiento de la cintura para abajo y no con hombres solteros, sino con hombres casados. #MosquitaMuerta”, arrojó, picantísima. ¡Mirá el momento!