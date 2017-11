Insólito: Un poste en medio de la ruta

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 14:59 -

Los automovilistas de la provincia de Mascara, en Argelia, esperaron durante años que les construyeran una ruta para descongestionar el tráfico, pero no pensaron que la nueva vía tendría un poste de luz en medio del carril central.

El obstáculo no fue retirado por un error en el proyecto o en su implementación. La columna se encuentra en medio de una curva y no hay ningún cartel, ni señal, que advierta sobre su peligrosa existencia.

Los automovilistas de la provincia de Mascara, en Argelia, esperaron durante años que les construyeran una ruta para descongestionar el tráfico, pero no pensaron que la nueva vía tendría un poste de luz en medio del carril central.



El obstáculo no fue retirado por un error en el proyecto o en su implementación. La columna se encuentra en medio de una curva y no hay ningún cartel, ni señal, que advierta sobre su peligrosa existencia.