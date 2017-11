Francescoli: "Buscamos arqueros de primera clase y no vinieron"

07/11/2017 -

Tras una semana en la que River pasó de ser candidato a todo, a no pelear prácticamente ningún frente (tiene únicamente la Copa Argentina y en el torneo está a 12 puntos de Boca), Enzo Francescoli, ídolo del club, secretario técnico e hincha, tuvo fuertes declaraciones en las que habló no solamente del panorama del plantel de Gallardo sino de la continuidad del "Muñeco" y de la decepción por los refuerzos que no cumplieron con lo que se esperaba de ellos.

"Del 2014 para acá es el momento más complicado. Nosotros llegamos al club y las cosas no estaban de la manera ideal, pero con lo que ganó Ramón y después cuando vino Marcelo fue una seguidilla de lindos momentos. Y sí, ahora es el más complicado pero hay que estar tranquilos", declaró a medios radiales el ex jugador.

Con respecto a las incorporaciones realizadas por la entidad millonaria, el uruguayo dijo que "todos los clubes del mundo aciertan y erran. Hay algunos que gastan 200 millones de dólares y terminan prestando a los que compraron, es normal. Uno porque por ahí no se adapta a las presiones de un club grande, otros han tenidos lesiones, pero es imposible no errar, nadie acierta el 100% de contrataciones", lamentó.

Francescoli, se refirió a los casos de Arturo Mina, Rafael Santos Borré, Luciano Lollo, Marcelo Larrondo y Rodrigo Mora como cinco jugadores que, por distintos motivos, no terminaron de encajar en el equipo de Gallardo. "Hemos perdido a cinco jugadores que creíamos titulares o al menos primer recambio. Hay cosas que son difíciles, que se pueden asumir como errores, pero esto fútbol, no me engancho mucho y no busco excusas", expresó.

Con respecto a la contratación del arquero Germán Lux, Enzo no se mostró tan calmo y dijo: "Llegó por por una necesidad. No encontramos un arquero en el mercado local, estaba terminando su contrato en Europa y coincidimos, además Marcelo lo conocía. Yo había hablado con Romero, con Guzmán, que son dos de Selección… Armani no quiso venir, lo convenció la gente de Nacional y se quedo ahí. Entonces más allá de las ganas y voluntad, nosotros fuimos a buscar arqueros de primera clase y no vinieron. No sé si algún día vendrán".

Al referirse a la continuidad de Marcelo Gallardo en su puesto, el referente contó: "Hace unos meses hablé con él y quedamos en que iba a tomar la decisión. Obviamente que la seguidilla de estas últimas semanas le impidieron pensarlo. Calculo que en estos días nos dirá… A Marcelo lo conozco y está todo claro; después es él el que va a tomar la decisión y decírselo al presidente. Él tiene sus tiempos, lo hablará con su familia, con sus colaboradores, y verá qué quieren hacer", concluyó.