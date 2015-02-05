CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Noviembre 2017

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

08/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

(CONTINUACIÓN)

23.30 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INSTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MONSTRUOS DE LA

PROFUNDIDAD

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PLANETA OCÉANO

19.00 PARA TODA MUJER

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) PRIMERA

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.14 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

06.25 LOS CAMPEONES 2

08.29 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

08.51 LA TEMPORADA DEL HURACÁN

10.49 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -

HAITI

11.05 EL ILUSIONISTA

13.10 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA

15.05 12 MONOS

17.38 TORMENTA PERFECTA

20.08 PLAN DE VUELO

22.00 EL REINO

TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.15 JACK FROST

13.11 MULAN

14.42 GATTACA

16.40 ETERNAMENTE AMIGAS

19.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

21.00 SELENA

23.19 LA LEY DE LA CALLE

TNT

06.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

09.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

PRÍNCIPE CASPIAN

12.31 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

15.21 LADRONA DE IDENTIDADES

17.13 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

19.19 LA ROCA

22.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA

23.45 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.46 LA COLONIA

UNIVERSAL CANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

SEASON 12

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

SEASON 12

10.00 GRIMM, SEASON 1

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2

12.55 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

15.00 GRIMM, SEASON 1

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

SEASON 12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

SEASON 12

20.00 LUCIFER, SEASON 1

21.00 LUCIFER, SEASON 1

22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

23.55 CHICAGO P.D., SEASON 2

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1

09.50 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

11.45 ¿ES O NO ES?

13.40 TORPES Y SEXY

15.35 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO

17.45 PAUL

20.00 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

23.00 EL SOBREVIVIENTE

01.10 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL 10, A LAS 18.30, AUDICIÓN

DE PIANO.

* EL 11, A LAS 22, FESTIVAL

ACADÉMICA DEL BALLET

LATINOAMERICANO.

* EL 12, A LAS 20.30, FESTIVAL

ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO

DE DANZAS “PERFUME DE

CARNAVAL”.

* EL 19, A LAS 20, SE

PRESENTARÁ LA CANTANTE

ÁNGELA LEIVA.

* EL 23, A LAS 22, THE BEATS,

CON SU TRIBUTO A THE

BEATLES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* SÁBADO 11, A LAS 22,

HYPNOSIS CLASSIC ROCK.

* SÁBADO 18, A LAS 22,

“ASTILLA” CON UN HOMENAJE A

GUSTAVO CERATI.

NODO TECNOLÓGICO

(PARQUE INDUSTRIAL)

* VIERNES 10, A LAS 22,

CRISTIAN CASTRO PRESENTARÁ

SU CONCIERTO EN EL QUE

BRINDA UN TRIBUTO A SANDRO.

COMO TELONERO ESTARÁ EL

SANTIAGUEÑO AGUSTÍN CARTIER

VIAÑA.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

* SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A

LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO

PRESENTA SU NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) HOY AL 08/11- 17:10 (Cast)

19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13

AÑOS) HOY AL 08/11- 17:20 (Cast)

19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 08/11 22:00 (Subt) 00:45

(Subt)

BARRY SEAL: SÓLO EN

AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13

AÑOS) HOY AL 08/11- 17:00 (Cast)

19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 08/11-17:00 (Cast)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS) HOY AL 08/11 19:00 (Cast)

22:00 (Subt)

EL PEQUEÑO VAMPIRO

(2D) ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) HOY AL 08/11-16:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO

CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 08/11 18:30 (Cast) 20:40

(Cast) 22:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

JIGSAW: EL JUEGO

CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/

RESERVA (compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SÓLO EN

AMERICA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00- 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS

DIAS)

GEO TORMENTA

ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS

DÍAS)

CONDORITO ATP

2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)

 
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