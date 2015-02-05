CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Noviembre 2017
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
08/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
(CONTINUACIÓN)
23.30 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INSTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MONSTRUOS DE LA
PROFUNDIDAD
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PLANETA OCÉANO
19.00 PARA TODA MUJER
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) PRIMERA
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.14 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITI
06.25 LOS CAMPEONES 2
08.29 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
08.51 LA TEMPORADA DEL HURACÁN
10.49 SEMBRADORES DE OPTIMISMO -
HAITI
11.05 EL ILUSIONISTA
13.10 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA
15.05 12 MONOS
17.38 TORMENTA PERFECTA
20.08 PLAN DE VUELO
22.00 EL REINO
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.15 JACK FROST
13.11 MULAN
14.42 GATTACA
16.40 ETERNAMENTE AMIGAS
19.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
21.00 SELENA
23.19 LA LEY DE LA CALLE
TNT
06.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
09.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
PRÍNCIPE CASPIAN
12.31 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
15.21 LADRONA DE IDENTIDADES
17.13 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
19.19 LA ROCA
22.00 BIENVENIDO A LA JUNGLA
23.45 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.46 LA COLONIA
UNIVERSAL CANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
SEASON 12
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
SEASON 12
10.00 GRIMM, SEASON 1
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2
12.55 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
15.00 GRIMM, SEASON 1
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
SEASON 12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
SEASON 12
20.00 LUCIFER, SEASON 1
21.00 LUCIFER, SEASON 1
22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
23.55 CHICAGO P.D., SEASON 2
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE, SEASON 1
09.50 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
11.45 ¿ES O NO ES?
13.40 TORPES Y SEXY
15.35 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO
17.45 PAUL
20.00 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
23.00 EL SOBREVIVIENTE
01.10 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL 10, A LAS 18.30, AUDICIÓN
DE PIANO.
* EL 11, A LAS 22, FESTIVAL
ACADÉMICA DEL BALLET
LATINOAMERICANO.
* EL 12, A LAS 20.30, FESTIVAL
ACADÉMICO 2017 DEL ESTUDIO
DE DANZAS “PERFUME DE
CARNAVAL”.
* EL 19, A LAS 20, SE
PRESENTARÁ LA CANTANTE
ÁNGELA LEIVA.
* EL 23, A LAS 22, THE BEATS,
CON SU TRIBUTO A THE
BEATLES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* SÁBADO 11, A LAS 22,
HYPNOSIS CLASSIC ROCK.
* SÁBADO 18, A LAS 22,
“ASTILLA” CON UN HOMENAJE A
GUSTAVO CERATI.
NODO TECNOLÓGICO
(PARQUE INDUSTRIAL)
* VIERNES 10, A LAS 22,
CRISTIAN CASTRO PRESENTARÁ
SU CONCIERTO EN EL QUE
BRINDA UN TRIBUTO A SANDRO.
COMO TELONERO ESTARÁ EL
SANTIAGUEÑO AGUSTÍN CARTIER
VIAÑA.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
* SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A
LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO
PRESENTA SU NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) HOY AL 08/11- 17:10 (Cast)
19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+13
AÑOS) HOY AL 08/11- 17:20 (Cast)
19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 08/11 22:00 (Subt) 00:45
(Subt)
BARRY SEAL: SÓLO EN
AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13
AÑOS) HOY AL 08/11- 17:00 (Cast)
19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 08/11-17:00 (Cast)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS) HOY AL 08/11 19:00 (Cast)
22:00 (Subt)
EL PEQUEÑO VAMPIRO
(2D) ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) HOY AL 08/11-16:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO
CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 08/11 18:30 (Cast) 20:40
(Cast) 22:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
JIGSAW: EL JUEGO
CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/
RESERVA (compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:10 - 21:10- 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SÓLO EN
AMERICA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00- 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS
DIAS)
GEO TORMENTA
ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:30- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20- (TODOS LOS
DÍAS)
CONDORITO ATP
2D 17:20- (TODOS LOS DÍAS)