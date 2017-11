Central Córdoba llegó a la final en todas las divisiones formativas

Hoy 22:10 -

El Torneo Anual 2017, denominado “Doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora”, vivió el pasado sábado una jornada muy emotiva con la disputa de la instancia de semifinales. Central Córdoba resultó ser el gran ganador de la mañana sabatina ya que logró el pasaporte a la final en las cuatro divisiones: Sexta, Séptima, Octava y Novena.

La otra cara de la moneda fue Sarmiento de La Banda, el otro equipo que había llegado a semifinales en todas las divisiones, ya que solamente pudo imponerse en Sexta, quedando en el camino en las restantes tres.

El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, responsable de la organización del certamen, deberá programar ahora las finales para este fin de semana. Según trascendió, la opción más firme es que todos los partidos se jueguen el viernes por la tarde noche en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, del Club Atlético Güemes. La otra alternativa sería el estadio Alfredo Terrera, del Club Central Córdoba, el sábado por la mañana.

Resultados

El sábado pasado se disputaron las semifinales en las canchas de Villa Unión y Comercio. En la “Cuna de Poetas y Cantores”, a primera hora se enfrentaron Mitre Amarillo y Sportivo Fernández, en Séptima. Fue empate sin goles y, por penales, los capitalinos se impusieron 5 a 4. A continuación, Central Córdoba y Mitre Amarillo animaron el clásico en Sexta que terminó 1 a 1. El Ferro pasó por penales: 5 a 4. En Séptima, Central Córdoba superó 2 a 0 a Sarmiento mientras que en el cierre, en Novena, Vélez superó a Sarmiento 3 a 0 desde los doce pasos, tras igualar sin goles el tiempo reglamentario.

En Comercio la acción se abrió con el triunfo de Sarmiento sobre Vélez, en Sexta, por 5 a 4 en definición por penales, tras un vibrante 2-2 en el reglamentario. Luego, en Octava, Unión Santiago goleó 3 a 0 al Profesor bandeño. En Novena, Central Córdoba derrotó 2 a 1 a Comercio. Finalmente, en Novena, Agua y Energía y Central Córdoba igualaron 1 a 1 y el Ferro se impuso 3-0 por penales. De esta manera, las finales serán: Sexta: Central Córdoba vs. Sarmiento. Séptima: Central Córdoba vs. Mitre Amarillo. Octava: Central Córdoba vs. Unión Santiago. Novena: Central Córdoba vs. Vélez.