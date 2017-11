Infante: "Siento que fui justo con los vecinos y no necesito andar en la calle con guardaespaldas"

Fotos SATISFACCIÓN. "El que me suceda recibirá un municipio saneado con números prolijos para que pueda seguir gobernando igual o mejor que yo".

08/11/2017 -

Haciendo un balance de lo su gestión en casi 9 años de estar al frente de la comuna capitalina, el intendente Hugo Infante remarcó que deja al municipio saneado y con muchas obras concretadas y en ejecución.

Es por ello que, dijo, su satisfacción personal es que siente que le cumplió y fue justo con el vecino y que "puedo andar en la calle sin guardaespaldas".

En estos términos se refirió en una entrevista a fondo con EL LIBERAL, en su despacho. "Lo importante de mi gobierno, es la satisfacción de saber que habrá muchas obras hechas y en ejecución. Esto me tranquiliza y la verdad que es muy importante, porque soy una persona que no necesito andar en la calle con guardaespaldas, soy de perfil bajo, me cruzo con la gente en la calle y me felicita y agradece", rescató.

Y subrayó: "Siento que cumplí y que fui justo con todos los vecinos, porque mi política fue trabajar con todos los vecinos, en mesas de trabajo, para que se sientan partícipes. Es lo más importante que he logrado".

El intendente remarcó que hasta el último día en que esté al frente del Ejecutivo municipal "voy a seguir poniendo el mayor esfuerzo, es mi compromiso con los vecinos. A la municipalidad la quiero muchísimo, me he formado aquí y me he capacitado para gobernar la ciudad capital".

Hugo Infante recalcó que en ningún momento mermó el ritmo de trabajo, incluso si había una elección. Y confesó que "la gran satisfacción que siento como persona, es que desde que salió en los medios que yo era candidato a diputado nacional, la gente donde me encontraba me decía que no me vaya, actualmente me piden que continúe. Pero soy un soldado de este proyecto político y si el pueblo ha decidido que me vaya a ocupar una banca en la Nación, lo voy a hacer".

Recordó que le tocó asumir "con una situación muy difícil", pero que termina su gestión "con un panorama distinto".

"No ha sido fácil en los primeros días que me tocó asumir y en poco tiempo hemos revertido esa situación" dijo sobre cómo encontró la intendencia. Infante asumió de manera interina en julio de 2009 y "en el 2010 ya me presenté como candidato y tuve un apoyo muy grande del pueblo. Lo mismo pasó en 2014 y ahora como candidato a diputados". Al respecto, entiende que "la gente hizo un reconocimiento de la gestión".

Un aspecto que rescató de su mandato es que, "en todo este tiempo hemos pagado todas las deudas del municipio, salvo la de la avenida Colón (con el BID), que la hemos refinanciado. Después se hicieron muchas obras con fondos propios. No he pedido préstamos ni a la provincia ni a la Nación, y así vamos a terminar esta gestión".

Más obras

Infante adelantó que con la parte técnica, "estamos preparando proyectos para licitar. Son muchas obras que se licitarán antes y después de fin de año".

Al respecto, señaló que una de las obras más importantes, "es la que veníamos manejando hace mucho tiempo: la avenida Libertador, a la vera del canal San Martín".

"Se ha comenzado a trabajar en un sector y es una obra que va a dar mucha solución al tránsito, despejando la Colón y la Aguirre. Desde el Club de Golf se podrá salir hasta calle Lavalle y luego hasta Circunvalación. Cruzará de manera directa toda la ciudad. Es una obra costosa que la hemos podido hacer", apuntó. Anunció la pronta licitación del cruce vial en la costanera "donde era el zoológico, para conectar ese sector con el Parque de los Niños y darle más vida a esa zona".

Además, recalcó el avance en la obra del complejo edilicio en el Parque Norte, que albergará tres direcciones: Tránsito, Calidad de Vida y Educación. Agregó que "donde está actualmente Tránsito, se demuele todo y se parquiza. Será una obra interesante que no voy a estar cuando se la termine, porque está prevista finalizarla a fines del año próximo", concluyó.