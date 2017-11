Seminario on line para emprendedores

08/11/2017 -

Hoy desde las 16, vía streaming, los entrenadores Ana Cecilia Vera y Martín Ayala, ingenieros y especialistas en independencia profesional, dictarán un seminario gratuito online llamado "Los 3 pasos para sacar a luz tu talento y emprender con éxito desde tu verdadera pasión". La inscripción es gratuita registrándose en el enlace https://goo .gl /xCBZUh.

"Este webinario gratuito está dirigido a profesionales santiagueños emprendedores o que estén listos para lanzarse como tales, decididos a concretar su independencia profesional y financiera", informaron los organizadores.

Oportunidad

Vera y Ayala, creadores del modelo "Yo Soy Mi Jefe", explicaron que "la motivación a presentar esta temática surge del hecho que muchas personas se desempeñan en trabajos o negocios que no explotan al máximo sus talentos, lo cual hace que no estén utilizando todo su potencial, y además, el no utilizar sus talentos puede causar desmotivación y una gran pérdida de entusiasmo".

En este seminario los facilitadores presentarán las principales causas por las cuales las personas no utilizan al máximo sus talentos únicos, mostrarán estrategias para descubrir dichos talentos, y presentarán un sistema de tres pasos para crear una idea de negocio a partir de los talentos descubiertos previamente.

Seminario

Estos mismos entrenadores dictarán una capacitación presencial en Santiago el sábado 25 del corriente mes de 8.30 a 18.30 con modalidad intensiva llamada ‘Liberá Tu Poder Emprendedor ¡y potenciá tus resultados!’, en el Club de Emprendedores del Nodo Tecnológico.