"Lo que sucedió en la parroquia nos unió más como comunidad, y el domingo vivimos una fiesta"

Fotos ENTREVISTA. El cura de la parroquia San Isidro Labrador sostuvo que no fue una travesura de chicos y que los daños ascienden a más de medio millón.

08/11/2017 -

El día domingo, cientos de fieles de la ciudad de Forres y de parajes aledaños se dieron cita en la parroquia San Isidro Labrador para celebrar la misa y unirse como comunidad ante el vandálico ataque que sufrió el templo.

El sábado por la madrugada, desconocidos ingresaron a la parroquia ubicada en el Bº Avellaneda, destruyeron una ventana y prendieron fuego a todo lo que había en el interior de una habitación que funcionaba como depósito.

El padre Sergio Gustavo Rafaelli -cura de la parroquia- habló con EL LIBERAL y contó que ‘esto no fue un juego de chicos. No fue una travesura de chicos. En la comunidad nuestra para hacer una travesura no hacen esto, indudablemente lo hicieron como un mensaje enviado por alguien. Espero llegar a saber quién fue. Yo no tengo pruebas’.

Más tarde el párroco sostuvo: ‘Estamos convencidos de que no fue al azar, conocemos a los menores detenidos y en los próximos días iré a la comisaría para hablar con ellos’.

Consultado si sospecha de alguna persona, el sacerdote reveló: "Le dije a la Policía que nosotros tenemos problemas de tierras, pero más allá de eso no puedo decir’.

El párroco de la parroquia sostuvo: "Vinieron con elementos para prender fuego. No se llevaron nada de nada. Había hasta dinero, pero no se llevaron nada. Algunas cosas desordenaron y otras las quemaron".

El padre Sergio reveló que los daños fueron muy importantes e indicó: ‘dañaron las puertas, los techos, la pintura, hay que tirar el revoque y hacer todo de nuevo; estimo que más de medio millón de pesos es la valuación de la pérdida’.

Antes de finalizar sostuvo: "La celebración del domingo era una fiesta, nunca vi tanta gente en la Iglesia como ese día en donde todos dijimos ‘esto va a pasar, no van a poder’. Ayer tuvimos una reunión para organizar cómo reparar los daños y había más de 300 personas agrupadas, gente que naturalmente no nos reunimos por diferencias políticas, religiosas hoy estamos todos unidos’.