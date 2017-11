"Vamos consiguiendo solidez"

Fotos CERROJO. El defensor de Mitre considera fundamental el hecho no de recibir goles. "Eso te brinda tranquilidad y confianza para trabajar", dijo

08/11/2017 -

Tras el empate con el marcador en blanco, ante Instituto en Córdoba por la séptima fecha del Torneo de la Primera B Nacional, Mitre contabiliza dos juegos sin recibir goles en contra, y ante ello el capitán y emblema del Aurinegro, el defensor Matías Moisés aseguró que el equipo va consiguiendo solidez, racha que le permite trabajar con mayor tranquilidad.

"Ya van dos partidos que terminamos con el arco en cero. Se va consiguiendo una solidez, no solo defensiva sino también grupal. Eso es importante, porque es una base para trabajar con tranquilidad y permitirles a los de mitad de cancha para adelante tener confianza, declaró ex Boca Unidos ante Radio Panorama. A pesar de haber sumado un punto ante la "Gloria", a Moisés le quedó la sensación de que merecieron algo más que el empate. "Creo que si apretábamos el acelerador, nos quedábamos con los tres puntos. Quedó esa sensación", manifestó el central.

"En el primer tiempo tuvimos chances para convertir, una pegó en el palo. No tuvimos la cuota de suerte que te ayuda. En el segundo tiempo fue más parejo, casi no hubo chances y ellos estando de local no nos inquietaron", especificó el jugador.

Luego se refirió al duelo del próximo domingo, desde las 19 ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

"Es un rival que llega bien, pero que también está necesitado de puntaje por los promedios. Es un equipo duro, pero que es una cosa de local y otra de visitante. Seguramente vendrá a hacer su negocio y nosotros esperamos otro partido duro. No hay rivales fáciles, todos los partidos se te presentan complicados en esta categoría".

En cuanto a los aspectos futbolísticos por corregir, Moisés planteó la necesidad de encontrar un equilibrio en ciertos momentos del partido.

"Nos pasó contra Riestra de querer ir a buscarlo, golpe por golpe y terminamos perdiéndolo. Hay que encontrar el momento justo para lastimar y otro para defenderse. Son cosas que estamos trabajando y corrigiendo", consideró.

"Sabemos que ante Instituto podíamos haberlo ganado, pero hay que saber que jugamos contra un gran equipo y en su casa", culminó el jugador formado en Ramón Santamarina.