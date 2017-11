Gallardo vuelve loco a todo River por su continuidad

Fotos PRESENTE. Gallardo está pensando en la semifinal de la Copa Argentina ante el Deportivo Morón, el domingo.

08/11/2017 -

River Plate tiene como objetivo ahora la semifinal de la Copa Argentina el próximo domingo ante el Deportivo Morón. El "Millo" viene de sufrir tremendos golpes en la semana con la eliminación de la Copa Libertadores ante Lanús en un partido tan polémico como histórico y la dura derrota del domingo ante Boca Juniors, en el mismo estadio Monumental.

Pero más allá de estas dos situaciones que alteraron un poco la calma en Núñez, todo el mundo se pregunta ahora ¿que va a pasar con el futuro del entrenador Marcelo Gallardo?.

"No tengo definido qué voy a hacer después de la finalización del vínculo. Pero que quede claro que estoy en el lugar más lindo del mundo. No voy a estar en otro lugar que sienta tanto como éste porque, si el día de mañana me voy, no voy a tener el mismo sentimiento en otro lado. Reconozco dónde estoy, es un club enorme que exige y que me gusta, porque me gusta exigir. En cada semestre voy haciendo análisis y de acuerdo a eso iré viendo", dijo el "Muñeco" cuando le preguntaron al respecto en conferencia de prensa y previo al duelo con el Xeneize.

El que también habló sobre el tema fue Enzo Francescoli, el secretario técnico de la entidad de Núñez.

"La decisión depende exclusivamente de él. Marcelo sabrá cuándo es oportuno comunicar lo que hará. Estas últimas semanas fueron muy intensas, se disputaron muchas cosas que ya quedaron atrás, y seguramente en estos días veremos cómo sigue todo", dijo el ídolo uruguayo.

Aclaración

Por su parte, descartó la chance de ser él su sucesor. "Quiero aclarar que estoy haciendo el curso de técnico porque tengo ganas, pero lejos estoy de pensar en hacerme cargo del equipo", sostuvo y agregó: "Si alguna vez pasa, pasará, pero no tengo ni siquiera un equipo de trabajo armado. Y en nada depende esto de lo que haga o deje de hacer Gallardo".

Cabe recordar que el "Muñeco" finaliza su contrato en diciembre y por ahora no hay ninguna certeza de que pueda continuar para prolongar un ciclo exitoso con River.

También es cierto que el 3 de diciembre habrá elecciones en el club y es muy probable que Rodolfo D’Onofrio sea reelegido por los socios, situación que favorecería un poco para la continuidad de Gallardo.

El presidente ya dijo que quiere al "Muñeco" por siempre en el club.