Mascherano y la última chance de su generación

Fotos OPTIMISMO. Javier Mascherano espera que la Argentina se consagre.

08/11/2017 -

Javier Mascherano admitió ayer que el Mundial de Rusia es "la última gran chance que tiene esta generación para poder conseguir algo", y que no haber clasificado "hubiera sido un palazo y un fin de ciclo" para muchos integrantes del seleccionado nacional.

"Ojalá hayamos aprendido de lo que nos pasó. Ha sido un camino bastante duro y ahora hay que tratar de construir algo que nos lleve con certezas y de la mejor manera a junio del año que viene", analizó Mascherano, tras el entrenamiento en Moscú.

El equipo que conduce Jorge Sampaoli se encuentra en la capital de Rusia, donde el próximo sábado enfrentará al seleccionado local desde las 10, en la reinauguración del estadio Luzhniki. El martes 14, a las 15, se medirá con Nigeria en Krasnodar. De cara al camino que debe desandar la ‘albiceleste’ para su próximo desafío mundialista, el defensor de Barcelona sabe que "lo principal es tener claro lo que hay que hacer".

"El entrenador baja una línea de juego. Muchos de nosotros quizá hacemos una cosa en el club y acá tenemos que hacer algo diferente. Lo ideal sería tratar de unificarlo. Hoy hablaba con Jorge sobre tratar de tomar decisiones no sólo pensando en uno sino también en el colectivo. En ese sentido, quizá hay que dejar cosas que a uno le van cómodas para pensar en sentido de equipo", señaló.

Mascherano, una de las voces más escuchadas del vestuario argentino, aseguró que la responsabilidad de conseguir el tercer título mundialista no es responsabilidad exclusiva de Lionel Messi y no coincidió con el entrenador nacional sobre que el fútbol le debe un Mundial a la "Pulga".

"Hemos visto en la historia del fútbol que grandísimos jugadores, ganadores del balón de oro, no han conseguido ni siquiera jugar un Mundial. En el fútbol hablar de justicia es muy difícil porque es un juego que no siempre te da lo que merecés. Uno no tiene que esperar que el fútbol te dé algo, sino ir a buscarlo", expresó.