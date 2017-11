Nicole ocuparía el lugar de "Pampita"

-

Aunque el Bailando 2017 aún no terminó, y Marcelo Tinelli está en plena disputa con el Grupo Indalo, la producción de ShowMatch ya está pensando en el 2018, y ante la posibilidad de que Carolina "Pampita" Ardohain no continúe como miembro del jurado, ya está negociando con una reemplazante muy particular: Nicole Neumann.

Consultada por "Los Ángeles de la Mañana" sobre esta posibilidad, Nicole confirmó la propuesta: "No sé de qué puedo hablar y de qué no, pero sí, hay un par de propuestas dando vueltas. No es un reemplazo. Ella deja un lugar y alguien lo tiene que ocupar", aseguró la rubia.

Por otra parte, en el programa que conduce Ángel de Brito también hablaron con "Pampita" sobre sus planes para el año que viene. "Ni yo sé que es lo que voy a hacer el año que viene. Hay una muy linda propuesta de Telefé, también otra de El Trece, pero les dije a todos que hasta diciembre quiero estar tranquila. Cualquier decisión que tome va a ser a último momento, y si elijo ir a Telefé, obviamente con mucha pena tendré que dejar ShowMatch", señaló.

Una de las propuestas que recibió la modelo es la de llevar su ciclo de entrevistas que conduce en Kuarzo a Telefé.