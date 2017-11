Verónica, su madre, lo acercó de chico al mundo de Sandro

08/11/2017 -

-¿Cuándo fue la primera vez que escuchó una canción de Sandro?

-La primera vez que escuché una canción de Sandro fue en un departamento donde vivíamos, en Palermo (Buenos Aires). Mi mamá lo ponía constantemente. Recuerdo cómo vibraba, tanto ella como mi tía Beatriz, al escuchar "Mi amigo el Puma". Esa canción me quedó muy grabada y me dio una sensación de grandeza, de un cantante con mucha gallardía y muy sexy. Mi mamá y mi tía hablaban de él como de un gran seductor. Ellas me decían que yo tenía que cantar como él, querían que yo fuera Sandro desde chiquitito.

-¿Vivirás sin amar y ser amado?

-Por el contrario, viviré amando y siendo amado. ¿Cuánto puedo amar? Espero que se me permita mucho y demasiado. ¿Cuánto me van a amar? Espero que se me permita mucho y demasiado también. Para eso, se renueva la vida.

-En "El Profeta", el poeta árabe Khalil Gibran Khalil, dice: ‘Me aparto de la gente que considera a la insolencia valor, y cobardía a la ternura. ¿Cuán prioritario es para usted preservar valores y no avergonzarse ante la ternura?

-Hay muchas clases de insolencias, hay muchas clases de valor y de cobardía. Yo soy las tres cosas: soy cobarde, insolente, tengo valor, me salgo con la mía. Y, a veces, caigo bien y, a veces, caigo mal. A veces sé cómo provocar y a veces no. La ternura es muy grande y la defiendo a morir. No me aparto de mis enemigos, no me aparto de la gente que no se sabe cansar de si misma, la gente siempre se está aplaudiendo a sí misma, la comprendo. El ser humano realmente tiene de todo un poco, no somos ni solamente tiernos, ni solamente humildes; ni solamente histéricos, ni solamente conocedores; ni solamente mundanos, ni solamente tontos; ni solamente listos. Los seres humanos somos, gran parte, impulsos y eso es lo que yo he sido: un impulso como este impulso de cantar a Sandro junto con mis productores, con muchas ganas de tenerlo fresco en un tiempo nuevo y lograr trascenderlo. Yo quise hacer también canciones diferentes para que logremos descubrir temas que para mí son valiosos y no lograron llegar tan alto. Lucho por lo que estoy haciendo. No tengo tiempo para fijarme en el otro. El otro es importante como referencia, pero es muy importante hacer la obra de uno y los deberes de uno mismo y no estar criticando tanto al otro. Los otros tienen mi respeto aunque sean mediocres.