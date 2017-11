Sus veranos en la Argentina son huellas emotivas

Fotos Cristian asegura que una herida mortal lo une a Sandro.

-Parafraseando una de las canciones del "Gitano", ¿qué mundo de sensaciones le embarga cuando canta los temas de Roberto Sánchez?

-Lo que siento al cantar a Sandro es mi niñez, mi visión de cantante. Realmente, mi primera visión de cantante fue esa sensación romántica que dejó la estela de Sandro, de José José, de Julio Iglesias, de Roberto Carlos. Gente así marcó mucho mi profundidad sentimental, mi estado sentimental y mi psiquis o conciencia de cantante. Sentí mucha afinidad con Frank Sinatra y con Elvis Presley. Fue todo un momento que nació en los 60 y en los 70 y que yo puedo percibir perfectamente porque crezco en los 70 y en los 80 es ahí donde me forjo con este tipo de espectáculos y con este tipo de sensaciones. Al atraparme las canciones de Sandro vuelvo a revivir mil cosas de haber vivido de chico en la Argentina, sentir Mar del Plata, esa casa que teníamos, esa bicicleta con la que andaba con los niños, que eran mis grandes amigos y que llorábamos cuando se nos terminaba el verano.

Todo eso lo veo en las canciones cuando lo veo en el escenario. Veo mi vida en la Argentina, mi visita al primer sastre, toda mi vida que me llevó mi mamá en Buenos Aires. Veo mis visitas al Ital Park. Siento los sabores de las medialunas, de la Coca Cola, de los sándwiches de miga de mi "Nana" argentina que me llevaba al cine, de mi tío que pasábamos por él al colegio Champagnat. Hay mil cosas que tienen aromas a mis primeras sensaciones románticas. Siento a Sandro, siento lo que sintió, ahora que me veo adulto como él, más maduro. Siento mil cosas que él hubiera sentido en ese momento, una herida mortal que nos acompaña a ambos y con esa herida mortal es con la que yo interpreto a Sandro. Es la herida mortal del propio Sandro.