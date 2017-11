El audio de la cirujana indignada porque sus vecinos toman mate en Nordelta

Fotos

En las últimas horas, se viralizó un audio de WhatsApp de una cirujana que se muestra indignada por ver "gente de barrio" que "grita y "toma mate", cuando pasea por Nordelta, donde ella eligió comprarse un lote.

"Estuve hablando con el desarrollador, que además es amigo del ministro (Nicolás) Dujovne, somos amigos de la gente de acá del gobierno", expresó, mientras enfatizaba en diferenciarse de sus nuevos vecinos.

La mujer se presenta como "una mujer normal", pero que tiene "determinados códigos de estética visual y moral".

"La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente de barrio, visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso, no invertía 200 mil dólares y me compraba una casa de 500 mil", dijo furiosa.

Luego, continúa con sus críticas: "Me molesta ver como esas bestias, porque no tienen educación, gritan como si estuvieran en la Costanera Bristol de Mar del Plata". Sin embargo, aclara "créeme que no desprecio a la gente".

El indignante audio tiene un remate imperdible: "Yo no soy Máxima`Zorraquieta´, la reina Holanda. Tras las repercusiones, los internautas la identificaron y aseguraron que tiene cuentas "off shore" y varias denuncias por mala praxis.