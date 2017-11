Detienen a un hombre acusado de abusar y amenazar a su hijastra

Hoy 11:40 -

Un sujeto se encuentra tras las rejas acusado de abusar a su hijastra de 14 años, el hecho salió a la luz cuando la menor le contó entre lágrimas a su madre ayer por la tarde en el paraje Vaca Nioj departamento Avellaneda.

Según fuentes allegadas, el hombre tiene 44 años, convive con la mujer, sus hijas y dos hijos en común en una casa tipo rancho hace tres años, pero las vejaciones habrían comenzado hace unos dos meses atrás aproximadamente.

Ayer la chica envuelta en una crisis de nervios le contó a su madre, quien no dudo en denunciar el aberrante hecho. También dijo que no se animaba a contar lo sucedido debido a que era amenazada de muerte para que no hablara.

Por disposición de la fiscal Dra. María Emilia Ganem, el hombre fue detenido y en las próximas horas la menor sería sometida a un examen físico, ginecológico y cámara gesell.