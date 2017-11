Mauricio Macri sobre Nisman: "Lo mataron y necesitamos saber quién lo hizo"

Hoy 12:52 -

El presidente Mauricio Macri dijo ayer desde Nueva York que al fiscal Alberto Nisman "lo mataron". "Necesitamos saber quién lo hizo", agregó a tres años de la muerte y cuando la Justicia aún no ha podido resolver el caso.

"Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo", dijo Macri, según un audio de la traducción simultánea del inglés al español de las palabras del Presidente. El audio no fue difundido pero desde Presidencia confirmaron a la agencia The Associated Press los dichos de Macri en el marco del almuerzo que ayer tuvo en el Council of Americas.

El Presidente agregó: "Estamos apoyando a la justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan". Y sostuvo que el esclarecimiento de la muerte del fiscal es vital porque "tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro... necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad".

La postura del Presidente está en sintonía con el peritaje que la Gendarmería envió al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini, a cargo de la investigación. La conclusión de ese peritaje es que a Nisman le dieron ketamina y que fueron dos personas las que lo asesinaron, con un balazo en la cabeza.

La investigación de la muerte de Nisman había estado hasta el año pasado en manos de la ex fiscal Viviana Fein del fuero penal ordinario. Fein se inclinaba por la hipótesis del suicidio inducido.

El informe de Gendarmería había sido cuestionado duramente por la defensa de Diego Lagomarsino que sostenía que no había signos en la escena de la muerte que dieran cuenta de la intervención de otras personas que no fueran el propio fiscal. Ahora el fiscal acaba de pedir la indagatoria del supuesto especialista en informática, imputado por haberle dado el arma con la que el fiscal murió.