CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Noviembre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 19:55 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ARABIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL MATADERO
23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. SP. LAS PAREJAS
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.26 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.40 EL SEÑOR DE LOS CABALLOS
11.00 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!
12.31 LA NUEVA CENICIENTA
14.22 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
16.22 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ
18.22 THE DUFF
20.17 IDENTIDAD SUSTITUTA
22.00 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
23.59 ASESINO NINJA
TCM
08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.20 LA NIÑERA
09.46 LA PANTERA ROSA
10.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.01 MULAN
12.32 ETERNAMENTE AMIGAS
14.47 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
16.44 SELENA
19.08 MEDIO MUERTO
21.00 CON AIR
23.05 LA NIEBLA
TNT
06.36 ESPANGLISH
09.03 LA ROCA
11.37 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
13.31 DINOSAURIO
15.03 ENCANTADA
17.06 ENTRENANDO A PAPÁ
19.18 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO
22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
23.57 AHORA SON 13
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 17
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 18
10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 5
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 5
11.55 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 2
12.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 15
13.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE
15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 6
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 6
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 3
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 19
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 20
20.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 3
21.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 4
22.00 EL ATAQUE
24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 19
STUDIO UNIVERSAL
09.30 ¿ES O NO ES?
11.20 UNA PIZCA DE AMOR
13.10 EL PARTIDO
15.05 LAS MIL CARAS DE ALICIA
17.00 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
20.00 NUNCA MÁS
22.25 PARANOIA
24.35 NUNCA MÁS
02.55 BAJOS INSTINTOS
A DÓNDE IR
RESTO BAR PEDRO LEÓN
(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN ÁBALOS)
+SÁBADO 11, CENA SHOW CON DAVID ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+HOY, A LAS 21, “PANTALLA DEL PARQUE” CON LA PROYECCIÓN DE CORTOS PRODUCIDOS EN LA REGIÓN DEL NOA Y NEA; Y LA PRESENCIA DE GUILLERMO TELLO.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)
+VIERNES 10, NOCHE DE FOLCLORE CON KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 10, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TRADICIÓN, A PARTIR DE LAS 21, CON LA PROYECCIÓN DE UN VÍDEO ‘ LA TRADICIÓN, JOSE HERNÁNDEZ Y EL MARTÍN FIERRO. SE ENTREGARÁN DISTINCIONES. CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 11, DEL ESTERO, CLAUDIO ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI SALVATIERRA, entre otros.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/11 -10/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/11 -22:00 (Subt)
THOR RANGAROK (2D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/11 - 10/11-17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
09/11 -15/11- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
09/11 -22:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/11 - 10/11-17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/11 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/11 - 10/11-16:25 (Cast) 18:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
09/11 -20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto)
CAST. 2D 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CAST2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)
CAST. 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTERS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castellano) ESTRENO 16/11/2017
2D 17:30 - 22:30
3D 20:10