CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Noviembre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

Hoy 19:55 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ARABIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL MATADERO

23.30 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. SP. LAS PAREJAS

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.26 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.40 EL SEÑOR DE LOS CABALLOS

11.00 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!

12.31 LA NUEVA CENICIENTA

14.22 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

16.22 HASTA QUE LA MUERTE LOS JUNTÓ

18.22 THE DUFF

20.17 IDENTIDAD SUSTITUTA

22.00 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

23.59 ASESINO NINJA


TCM

08.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.20 LA NIÑERA

09.46 LA PANTERA ROSA

10.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.01 MULAN

12.32 ETERNAMENTE AMIGAS

14.47 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

16.44 SELENA

19.08 MEDIO MUERTO

21.00 CON AIR

23.05 LA NIEBLA


TNT

06.36 ESPANGLISH

09.03 LA ROCA

11.37 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

13.31 DINOSAURIO

15.03 ENCANTADA

17.06 ENTRENANDO A PAPÁ

19.18 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO

22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

23.57 AHORA SON 13


UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 17

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 18

10.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 5

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 5

11.55 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 2

12.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1, EPISODE 15

13.15 BEAN. EL NOMBRE DEL DESASTRE

15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 6

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 6

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 3

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 19

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 20

20.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 3

21.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 4

22.00 EL ATAQUE

24.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 19


STUDIO UNIVERSAL

09.30 ¿ES O NO ES?

11.20 UNA PIZCA DE AMOR

13.10 EL PARTIDO

15.05 LAS MIL CARAS DE ALICIA

17.00 A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

20.00 NUNCA MÁS

22.25 PARANOIA

24.35 NUNCA MÁS

02.55 BAJOS INSTINTOS

A DÓNDE IR

RESTO BAR PEDRO LEÓN

(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN ÁBALOS)

+SÁBADO 11, CENA SHOW CON DAVID ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+HOY, A LAS 21, “PANTALLA DEL PARQUE” CON LA PROYECCIÓN DE CORTOS PRODUCIDOS EN LA REGIÓN DEL NOA Y NEA; Y LA PRESENCIA DE GUILLERMO TELLO.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)

+VIERNES 10, NOCHE DE FOLCLORE CON KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 10, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TRADICIÓN, A PARTIR DE LAS 21, CON LA PROYECCIÓN DE UN VÍDEO ‘ LA TRADICIÓN, JOSE HERNÁNDEZ Y EL MARTÍN FIERRO. SE ENTREGARÁN DISTINCIONES. CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 11, DEL ESTERO, CLAUDIO ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI SALVATIERRA, entre otros.

CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/11 -17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/11 -10/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/11 -22:00 (Subt)

THOR RANGAROK (2D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/11 - 10/11-17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

09/11 -15/11- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

09/11 -22:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/11 - 10/11-17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/11 - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/11 - 10/11-16:25 (Cast) 18:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

09/11 -20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA (compañía de un adulto)

CAST. 2D 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CAST2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)

CAST. 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTERS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castellano) ESTRENO 16/11/2017

2D 17:30 - 22:30

3D 20:10

 
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