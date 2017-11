Desplazaron a Juez de la embajada en Ecuador

Fotos Juez había quedado envuelto en una polémica tras una desafortunada frase sobre los ecuatorianos

08/11/2017 -

Luis Juez dejará de desempeñarse como embajador argentino en Ecuador por decisión del presidente Mauricio Macri.

El dirigente cordobés, que había quedado envuelto en una polémica por una desafortunada frase sobre los ecuatorianos, podría sumarse al ministerio de Defensa, agregaron las fuentes, aunque no descartan que pueda ocupar alguna secretaría de Estado después de diciembre.

Te recomendamos: Luis Juez quiere ser gobernador en 2019

Hace dos semanas, Juez cometió un exabrupto al brindar una entrevista radial, lo que generó un fuerte repudio de la Cancillería ecuatoriana. En ese sentido, el ex intendente cordobés sostuvo que después de estar varias horas trabajando, se fue a cambiar la camisa "para que no digan que este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos".

"He estado desde las 7:45 de la mañana en la escuela San José, y vos sabés que así yo no miento. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa, porque no quería estar con la ropa de esta mañana, porque van a decir: este mugriento se ve que agarró hábitos ecuatorianos", indicó el embajador.

"Una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme", sostuvo el ahora ex embajador luego de emitir las polémicas declaraciones.