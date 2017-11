FÚNEBRES | 9 de Noviembre de 2017

Hoy 21:54 - FALLECIMIENTOS





- Rosa María Telmo de Toranzo (Añatuya)

- Agustín Hugo Castillo (La Banda)

- Cira Agripina Ledesma

Sepelios Participaciones

CARRIZO, SEGUNDO DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Sus sobrinos Walter, Nancy, Marta, Silvia, Mónica, Marisol y Karina Gramajo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, CIRA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Sus hijos Norma, Ester, Omar, Romina, Rodrigo, Mariano, nietos Victoria, Benjamin, Brenda, Leandro, Emma, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "El Señor ya la tiene en sus brazos". Sus sobrinos Aurora, Nilda, Ana y Alejandro Vélez participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía querida Tota y ruega oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. José Domingo Barrientos, su esposa Yolanda Martínez, sus hijos Gringo, Zuni y Luis, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Irma Montoya de Bravo y flia, participa con dolor su fallecimiento.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Anita Castiglione participa su fallecimiento, acompaña con cariño a sus hijos y eleva oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a su querida familia.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Escribanos Oscar Luis Karam, Carmen Venegas y Luis Augusto Karam, participan con mucho dolor fallecimiento mamá querida de María Marta.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Luis Brescia y Ana Velez y sus hijos Dany, Sebastián y Vanesa participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos en el difícil momento.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". José Francisco Ibáñez y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Vicente Sayago, Anita Sialle y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE GALVÁN, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Ramón Alberto Acuña, su esposa Sonia Elena Gómez junto a su hijo Gerardo Salvador Acuña Gómez, participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañando a María Cira, María Marta y demás fliares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLADÓN, AÍDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17|. Compañeros del Dpto. Inmobiliario Urbano de su hijo Gaby: CPN Nadia Bitar de Acuña; Ing. Ada Ruiz de Villa; Manuel Alberto Ibáñez; Barrios, Juan Alberto; Coronel, Gloria, Coronel, Sonia, Diaz, Adrian, Espeche, Marina, Ferreyra, Sandra, Hermelo Cecilia; Ibarra, Silvana, Ledesma David, Lopez, Lelia, Manieta, Isabel, Miranda, Roxana, Pajón, Marta, Ponce, Luis, Roldán, Martin, Sanchez, Juan, Sgoifo, Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

LLADÓN, AÍDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17|. Ñata: vecina y amiga que descanses en paz. Henry Hinny y flia.

LOTO, JAVIER EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. "Felices los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Participa con profundo dolor, su mimada hija del corazón. Estrellita Campos.

LOTO, JAVIER EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Silvina Díaz y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su flia en este triste momento, en especial a nuestra querida amiga Dra. Analía. Elevan oraciones en su memoria.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Sus primos Juan C. Brunet y su esposa Stella Maris, hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro y Noelia participan con mucho dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Juan Carlos Llarrull y familia, despiden con dolor a su vecino y amigo y acompañan a Graciela, Anita, Marcela, Sergio y Soledad en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Graciela querida: te acompañamos con mucha tristeza en estos momento de dolor. Tus amigas Marisa, Juanita, Ángela, Techa, Pitusa y Mimí. Pedimos oraciones en su memoria.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Nadia Marcela Novelli. Ruega oraciones en su memoria.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Nadia Marcela Novelli. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Chiqui Abdala y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. La familia de Miguel Domingo Nader participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Estela y Eddy, acompañando con afecto a los demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Nelle de Elall y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Hilda. Que tu alma descanse en paz y Dios les de fortaleza y resignación a su flia.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Amelia Corvalán, vecina y amiga de muchos años en Villa Atamisqui y Yolanda Núñez de Caminos participan con dolor el fallecimiento de la querida Hilda. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Acompañan a su hijo Edy con profundo dolor el fallecimiento de su madre. El Sr. Mario Aliaga y su esposa María Cristina Atterbury.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Capi Lopez Veloso y familia, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Estela y Eddy. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Federico Guimard, sus hijas María Marta, Cristina y Carolina junto a sus familias participan el fallecimiento de su estimada vecina y acompañan con cariño a su flia.

SÁNCHEZ DE MOLINA JARAMILLO, ALICIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17 en Foz de Iguazú|. Sus primos hermanos: Silvia, Noemí, Teresa, Sandra y Gustavo Gallo participan con dolor su repentina partida, sus restos seran inhumados en Bahía Blanca. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ DE MOLINA JARAMILLO, ALICIA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17 en Foz de Iguazú|. Sus tío Fanny, Carlos y Nancy Ibáñez, participan con dolor su inesperado fallecimiento. Pidiendo al Señor el descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/04|. Miqui: la familia que formaste con tanto amor no te olvida. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus hijas María E. y María M., tu hijo político Osvaldo y tu nieta Amiria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

BAUDANO DE IBARRA, CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. Hace un año que partiste hacia el reino de Dios y la dicha, alegría, felicidad y paz que vivimos, es tu luz que ilumina desde el cielo nuestro camino día a día. Gracias Señor Dios por la madre que nos diste. Tu esposo Leo, tus hijos Manuel, Dany, Fabián, Nilda, también Martita, Adriana, Sandra y tus queridos nietos invitan a la misa que se celebrará el dia sabado 11/11 a las 21 hs en la Pquia. de Mailín, al cumplirse un año de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, CRISTINA DEL VALLE (Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. Su hijo Gustavo, sus nietos Gastón, Gonzalo, Julieta y Lautaro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CRISTINA DEL VALLE (Toty) (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. Hermana querida tomaste tu vuelo sin retorno, dejándonos un inmenso dolor en la flia. sin darnos tiempo a reaccionar tu partida inesperada. Es difícil estar sin recordarte, pues sentimos tu presencia en todo momento, brindándonos tanto amor, comprensión y compañía. Seguirás siempre viva en nuestros corazones. Sus hermanos Chicha, Pili y Nito con sus respectivas flias., invian a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse un año de su partida.

GONZÁLEZ, CRISTINA DEL VALLE (Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. A un año de tu partida, mi querida Negrita, me siento muy solo, extrañándote a toda hora, fuiste mi pilar protector, que ya no lo tengo, te extraño mucho descansa en paz. Tu compañero de siempre Jose Borio, invita a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

GONZÁLEZ, GREGORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/08|. El tiempo pasa... los recuerdos se anidan en el perfume de las flores, Dios nuestro Señor te eligió compartir con nuestra madre el lugar más preciado que hubiere. Acompañada de la Virgen María y los ángeles celestiales. ¡Qué gozo el estar allí! Su hermana Ana María Gonzalez, hno,. pol. Enrique Cáceres, sobrinos Fabián y Germán y flias la recordarán en una misa en Pquia. de Sumampa hoy a las 20.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "Nada llenará el vacío que deja tu ausencia, pero tu espíritu permanecerá iluminando nuestras vidas con la misma fuerza y amor de siempre". Al cumplirse seis meses de tu encuentro con el Señor; Su esposa Ilda Alcaraz, sus hijos, hijos políticos, y nietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 en la Parroquia la Merced. Descansa en paz.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido no sé que decirte, que te quiero mucho, te extraño mucho y esta nueva etapa que me toca vivir difícil de superar, acostumbrarme a una nueva vida y ausencias de recuerdos imborrables que te llegan al alma y se visualizan en imágenes queridas a tu lado en el recuerdo, me duele tanto tu partida pero asi fue, sin palabras y en silencio, Dios nuestro Señor te quiso a su lado para que no sufrieras, tanto dolor cada día más hasta el final, Mi Dany, te fuiste con una leve sonrisa sin fuerza y lograste sonreírme, yo quise decirte adiós, pero no pude y me ahogué en llanto, en porqués, en rebeldía insostenible, te dejé ir con un fuerte beso y tuve que decirte adios, quizás hasta siempre, no te fuiste solo, tu padre te quiso acompañar y ahora descansan en paz en el sueño eterno y el amor de Dios. Siempre estarás en mi corazón y en mi recuerdo. Tu mamá, mis oraciones serán para ti en la misa de las 20.30 hs. en la Catedral Basilica para tu eterno descanso en paz. Tu mamá, (¿vieja que haces?) con cariño me llamabas.

LÓPEZ, FRANCISCO PILAR CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/10|. Su esposa Yolanda Frías de López, sus hijos Edy y Rudy, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia La Merced en el dia de la fecha a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse otro año de su desaparición física, resignándonos a su ausencia definitiva y rescatando su ejemplo de vida, que es guía de muchas de nuestras acciones.

MUAS. ELDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Sus hijos Silvana y Horacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PALAVECINO, MARIO CÉSAR (Marito) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Hoy se cumplen 9 días de tu inesperada partida hacia el reino del Señor. Nuestros corazones no encuentran consuelo ante semejante pérdida. Fuiste un marido, padre, amigo ejemplar, lleno de amor y de mucha bondad. Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Nena Palacios, sus hijos César, Daniela, Viviana, su nuera Gabriela, y sus nietos Paula,. Camila, Valentina y Fiorella invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





Agradecimientos

PALAVECINO, MARIO CÉSAR (Marito) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. En nombre mío y de la flia. que presido, llegue mi agradecimiento al Sr. Aldo Pettinichi de la Emp. Radio Taxi Capital, a sus compañeros de la pesca (Chima, Roberto y demás), fliares, amigos, vecinos y a toda la barra de la Rivadavia, quienes de una u otra forma nos acompañaron en este doloroso trance que nos tocó vivir e invitamos al oficio religioso con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús hoy a las 20.30 hs. Paula Palacios (Nena).





Recordatorios

BAUDANO DE IBARRA, CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. Hermana querida pasó un año que nos dejaste físicamente, pero tu espíritu está presente en cada uno de los que te queremos y valoramos como persona de bien que fuiste, ahora estás junto a Dios y la Virgen María que tanto amabas, te quiero y extraño, mi recuerdo es permanente. Tu hermana Dede ruega para que tengas el descanso eterno.





La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARIAS, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/17|. Con profunda congoja acompañamos el dolor por la partida del papá de nuestros amigos Myriam y Juampi y elevamos oraciones para que Dios lo cobije en su seno. Sus compañeros del Ministerio de Educación Graciela Manfredi, Carolina Sily, José Coman, Ariel Ortiz, Rodrigo Fattor y Enzo Stella.

CASTILLO, AGUSTÍN HUGO (PAYCA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Felices los que parten al encuentro del Señor". Sus cuñados Héctor Ele Desfefani y flia. y Mario Alberto Conti y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el cementerio La Misericordia.





Invitación a Misa

ROMANO, FORTUNATA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Como olvidarnos de aquel día donde quedaste en silencio, un beso te dimos y una lágrima nuestra quedó en tu mejilla. Te extrañamos pero nos reconforta saber que descansas en paz y al lado de Fito junto a Dios, fuiste una gran mujer. Su hija Cecilia Mattar, sus nietos Matías y Felipe, su madre Gabina, sus hermanos Moisés, Clementina, Raúl, Rey, Ignacio, Juan y Chirino, invitan a la misa con motivo de los 9 días de su partida al Reino de Dios, hoy a las 20 hs en la Capilla de Pompeya (Quintana entre Amadeo Jacques y Santa Fe) La Banda.

SAYAVEDRA, JUAN FELIPE (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/17|. Su hija Olga, nietos Fernando, Luciana, Gastón, bisnietos Nico, Igna, Santi y Luna, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Los compañeros de Contaduria del Poder Legislativo: Lelia, Carlos, Rolando y Daniel, acompañan a su hija Beba y a toda su familia en estos dolorosos momentos.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Raúl Guzmán, Rosa Quevedo y sus hijos Raúl, Caro, Agu y Lucia, Nemecia Pfeiffer, sus hijas Gabriela, Gisela, Isabela y Josefina. Acompañan a su hija Beba y a toda la flia. Deserti en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Los vecinos de la Torre 1 del Bº Colon y Andrés acompañan con profundo dolor a su hija Beba, a su hijo político Alejandro Deseti, sus nietos Danesa, Yovana y Grindo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Héctor Toranzo y madre política de la Dra. Cristina del Valle Tiberi, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

TELMO DE MURAD, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Dr. David Jarma y flia. acompañan a la familia en este momento de tanto dolor especialmente a su hijo Dr. Toranzo Héctor Pedro. Ruegan oraciones en su memoria.

TELMO DE MURAD, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Toranzo Héctor Pedro, madre política de la Dra. Tiberi Cristina del Valle y abuelo de las Dras. María Florencia y María Mercedes Toranzo. Ruegan oraciones en su memoria.

TELMO DE MURAD, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Toranzo Héctor Pedro, madre política de la Dra. Tiberi Cristina del Valle y abuela de las Dras. María Florencia y María Mercedes Toranzo. Ruegan oraciones en su memoria.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Blanca Ramos lamenta con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





RUMIÉ DE VITTAR, NASIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/15|. Madre, hoy hace 2 años que partiste al reino de Dios y tu ausencia duele aún más que el primer día que nos dejaste. Te extrañamos. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse el día 10 del corriente mes a las 18.30 hs en la iglesia San Miguel Arcángel de Suncho Corral al cumplirse 2 años de su partida, rogamos oraciones en su memoria.