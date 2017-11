Fotos "Triunfo importante para ganar confianza"

09/11/2017

El autor del único gol de Central Córdoba en la victoria de anoche sobre Sportivo Las Parejas por la undécima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A, Alfredo Ramírez, remarcó la importancia de la victoria para seguir ganando confianza, pero también aseguró que el cansancio por la seguidilla de partidos y viajes comenzó a hacer mella en sus físicos. "Triunfo importante para seguir ganando confianza. Creo que sentimos la seguidilla de partidos y los viajes largos. Marcamos la diferencia y luego supimos aguantarlo y retroceder cuando hubo que hacerlo", consideró el ex Colón al finalizar el partido. Luego Ramírez reconoció la falta de volumen futbolistico. "Quizás nos faltó algo de verticalidad y agresividad, pero es entendible que los compañeros encargados de la generación sientan el desgaste", opinó. "Se ganó y eso es importante para nosotros y nuestra gente. Debemos seguir por esta senda, no es fácil y la paridad en el grupo lo dice todo", añadió. "No hay tiempo para relajarnos y el domingo tenemos otra prueba fuerte, ante un equipo (Defensores de Pronunciamiento que buscará despegar", cerró.