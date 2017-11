"Esta elección debe servir como lección para quienes usaron el agravio para captar votos"

Fotos SATISFACCIÓN. La licenciada Natividad Nassif se mostró conforme con el desarrollo que tuvieron las elecciones realizadas ayer.

Conocidos los resultados de los comicios, la actual rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), Lic. Natividad Nassif, declaró que "ganó la comunidad universitaria", que merituó las propuestas, las personas y "cómo se fueron llevando adelante las campañas", y que los resultados deben "servir de lección para quienes han usado la ofensa y el agravio para captar votos". "Ganó la comunidad universitaria. Esto ha sido una decisión de quienes la componen, que son estudiantes, docentes, el personal no docente y los graduados, desde una valoración que han hecho de las propuestas, de las trayectorias de las personas y, sobre todo, de las formas que han ido llevando a cabo la campaña, con muchísimo respeto", le dijo Nassif a EL LIBERAL.

Puso especial énfasis al considerar que "esta elección debe servir de lección para quienes han usado la ofensa, el agravio, hasta el último momento, para captar votos. En una universidad, no se captan votos de esa manera, se captan votos poniendo en juego las acciones, las líneas de trabajo, el compromiso que el candidato tiene con la institución. Eso se meritúa".

Al analizar que "somos todos responsables de que en esta institución continúe siendo un modelo a seguir, por otras instituciones, opero también de las personas que la constituimos", dijo que le daba "mucha pena, cuando observo que se trata de desprestigiar la institución en forma irresponsable".

Gestión

Al pedírsele el balance que hacía de su gestión, no dudó en calificarlo de "altamente positivo". "Porque hemos logrado recuperar, fortalecer y crear nuevas capacidades; hemos progresado no solamente en equipamiento e infraestructura, sino también en recursos humanos; hemos crecido en organización, en institucionalidad, hemos legitimado procesos de control y cuestiones que tienen que ver con la transparencia y con la legitimidad de los cargos públicos. Me siento muy orgullosa, de dejar una institución en condiciones de poder prestar un servicio a toda la comunidad, un servicio que le sirva a la comunidad", puntualizó.

Al profundizar sobre el crecimiento de la casa de altos estudios, mencionó la creación de nuevas carreras, destacando especialmente la de la Facultad de Ciencias Médicas, "una que era muy requerida por la comunidad".

"Se ha hecho mucho, y soy consciente de que falta mucho por hacer, y en ese sentido, confío en que las nuevas autoridades pondrán la impronta, sus formas diferentes del actuar y del hacer, pero que en definitiva está en ellos la idea de que esta universidad siga creciendo", dijo finalmente la rectora, que dejará su cargo a mediados del próximo mes de diciembre.