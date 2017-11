Sampaoli comentó que Icardi "no está en condiciones"

Fotos BAJA. Jorge Sampaoli aseguró que Icardi no fue convocado por lesión.

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó ayer que el delantero Mauro Icardi no está en el plantel para la gira amistosa en Rusia porque "no estaba en condiciones" físicas y confió en el parte médico de Inter, de Italia.

"Si el parte médico del Inter habla de una rodilla inflamada, no tengo porqué dudar. El jugador sabe lo que se juega y entiendo que si no vino es porque no estaba en condiciones", manifestó Sampaoli en un muy breve contacto con los medios de comunicación en la ciudad de Moscú, según informó su entorno a la agencia Télam.

"Es cierto que esta gira es importante ¿Quién más que el jugador va a querer estar? Si no vino tengo que entender que no pudo. Insisto, le creo al cuerpo médico del Inter", agregó el entrenador oriundo de Casilda, Santa Fe.

De esta manera, Sampaoli se refirió a la ausencia de Icardi, quien se retiró lesionado el domingo pasado de su partido con Inter por liga italiana ante Torino, con una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, según informó la AFA, aunque el club de Milán aclaró poco después que el atacante "no sufrió ninguna lesión importante".

El propio futbolista indicó en su cuenta oficial de la red social Instagram que solo recibió "un golpe", que no fue "tan grave" y que aguarda recuperarse "lo antes posible".

El seleccionado argentino, con Lionel Messi, disputará el 11 y 14 de noviembre dos partidos amistosos en Rusia ante el local y Nigeria en Moscú y Krasnodar, respectivamente.