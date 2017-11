Continúa la bronca de Nacho Scocco con el VAR

Fotos ENOJO. El delantero de River, Ignacio Scocco, consideró intencional el error que perjudicó a su equipo ante Lanús.

09/11/2017 -

Ignacio Scocco, delantero de River, se mostró ayer muy disconforme con el VAR y el penal que no le cobraron a su equipo cuando ganaba 2-0 por las semifinales de la Copa Libertadores ante Lanús, que terminó perdiendo 4-2.

"Es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele", declaró Scocco en rueda de prensa.

"Nacho" Scocco consideró "intencional" el error que perjudicó a River. "El error del penal en el partido con Lanús fue intencional. No sé con qué intenciones, pero está claro que no le quisieron cobrar el penal a River", expresó.

"Si actuaron bien en el penal que le cobraron a Lanús, tal como nos explicaron los especialistas del VAR en la concentración, no entiendo por qué no hicieron lo mismo con River. Evidentemente hubo una intención de no querer cobrar otro penal", agregó.

"Yo pensé que eso iba a servir, que le iba a hacer bien al fútbol, pero me parece que es mejor que tres árbitros se equivoquen dentro de la cancha y no cuatro viendo una tele. Lo que pasó con Boca el otro día, en el gol que me anulan aunque la pelota no se fue, no me molestó tanto, porque se pueden equivocar los árbitros. Pero no se pueden equivocar cuatro personas viendo una tele en un penal muy claro", sostuvo Scocco.

Gallardo trabajó ayer con la mayoría de sus habituales titulares, y sólo tiene un par de dudas en el once inicial que presentará el domingo ante el ‘Gallito’ en el estadio Malvinas Argentinas, a las 17.10.

El volante Enzo Pérez está en Rusia con el Seleccionado argentino, convocado por el DT Jorge Sampaoli para enfrentar a la selección local en Moscú. Para reemplazarlo, Gallardo optará por el uruguayo Nicolás De la Cruz o el delantero Carlos Auzqui.

Otra de las incógnitas pasa por el lateral izquierdo. El uruguayo Marcelo Saracchi, quien viene de una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, probará mañana con pelota a ver si llega al domingo. De no estar en condiciones, Milton Casco será titular frente a Morón.