Fotos La provincia capacitará sobre Chagas a médicos de El Salvador

09/11/2017 -

El Ministro de Salud de la provincia, Dr. Luis Martínez, recibió a cuatro médicos becarios de la Organización Mundial de la Salud provenientes de la República de El Salvador, que se encuentran en la provincia para capacitarse en el Centro de Chagas. El encuentro se realizó en el salón de usos múltiples del Centro de Chagas en el hospital Independencia. En esta oportunidad participaron el ministro de Salud, Dr. Luis Martínez, la directora de Epidemiologia, Dra. Gisela Bezzi, el Dr. Oscar Ledesma Patiño y los médicos becarios oriundos de El Salvador, Dra. Beatriz Solórzano, Dr. Oscar Rodas, Dr. Fredy Arévalo y Dr. Luis Fernando Avilés.

Martínez explicó a los profesionales de El Salvador que "gracias a la gestión del senador nacional Gerardo Zamora y la gobernadora Dra. Claudia de Zamora, que impulsaron el programa de erradicación de ranchos en la provincia, ya se llevan más de 10.000 viviendas rancho eliminadas". En ese sentido, dijo que esto derivó "en la disminución de la trasmisión del Chagas, en la disminución de la mortalidad materna e infantil no solamente por un trabajo desde el área de Salud sino porque hay un gobierno que ha creado las condiciones propicias para el crecimiento de la provincia. Todo esto hace que podamos mostrar al mundo estos indicadores que tiene que ver con la mejor calidad de vida de la gente". Por su parte, Beatriz Solórzano, becaria de El Salvador comentó: "Somos un grupo de médicos que hemos venido desde El Salvador a ver cómo trabajan en cuanto a la problemática de Chagas. Sabemos que Santiago del Estero ha tenido éxito con este programa de Chagas. En nuestro país estamos conscientes de que tenemos el problema, queremos mejorar y llevarnos algunas ideas sobre cómo se ha trabajado aquí. Nuestro objetivo es tomar como ejemplo este programa para poder llevar soluciones a nuestro país, en donde existe el problema pero no tenemos números exactos. Quizás no hemos dimensionado bien el problema y queremos hacerlo para poder controlarlo".

A su turno el Dr. Oscar Ledesma Patiño destacó: "Hace dos años, la OMS y la OPS designan a este centro como referencial de todo el mundo para capacitar en recursos humanos en patologías como lo es el Chagas. Entonces, a la Organización Panamericana de la Salud le interesa fundamentalmente todos los países del Caribe que tienen el problema de Chagas, pero no tienen organización estructural para encarar este problema. Tienen el vector que es la vinchuca con distintas especies, pero en definitiva tienen el problema clínico, desconocen la problemática de la clínica, el seguimiento y la organización. Nosotros aquí le damos la enseñanza, le organizamos un curso práctico de una semana de duración intensivo, donde hay talleres teóricopracticos en terreno, clínica, laboratorio, método complementario de diagnóstico". Y enfatizó: "Este programa tiene éxito en base a que el Gobierno establezca que son políticas de Estado como se dio aquí y que desde el 2005 hasta la fecha deben tener continuidad. Se trabaja con equipos multidisciplinarios por lo tanto aquí participan médicos, bioquímicos, equipos técnicos, radiólogos, cardiólogos, infectologos, educadores sanitarios entre otros profesionales".

"A través de esto se avanza haciendo todo lo que es la evaluación de terreno, de cómo están las viviendas en cuanto el insecto vector y en consecuencia se actúa. Esto nos ha permitido declarar libre de trasmisión a 6 departamentos y ahora estamos por declarar 11 departamentos más que estamos evaluando en la etapa final", concluyó.