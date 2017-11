"Te voy a c... matando, más vale que no me denuncies"

09/11/2017 -

Una mujer -de 43 años, residente en la localidad de Laprida, departamento Choya- contó que fue sorprendida por su ex pareja cuando iba a la panadería, cerca de su lugar de trabajo y la atacó a golpes de puño.

La víctima, quien cumple función de ordenanza, contó a los efectivos que tras la golpiza, su ex -con quien está separada hace un año y tiene 3 hijos en común- la amenazó diciéndole: "Te voy a cagar matando en cualquier momento. Más vale que no me denuncies".

Según contó la mujer, no sería la primera vez que sufre agresiones y amenazas por parte de su ex pareja, quien no acepta la nueva pareja de la víctima.

La fiscal de turno, Dra. Rocío Padula ordenó que la policía se haga presente en la casa del acusado y lo aprehenda de inmediato.

El sujeto quedó alojado en la Alcaidía de la Departamental Nº 7.