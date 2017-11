Leandro Cárdenas vive un momento muy especial

Fotos FELICES. Pablo Lucatelli, Leandro y Luis Cárdenas (de izq. a der.), no ocultaron su satisfacción por este llamado.

09/11/2017

Comenzó a jugar al hockey a los 7 años en el club Estrella Roja de la ciudad capital. Luego pasó a militar en Casa del Docente hasta los 13 años, aproximadamente, para luego hacer un periplo que lo llevó a Salta, a Popeye, y a San Martín de Tucumán, último club en donde jugó.

Hoy, el presente le sonríe. Se trata del santiagueño Leandró Cárdenas de 18 años, quien acaba de ser convocado por la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, para la primera convocatoria oficial con la preselección argentina Sub 21 años, motivo por el cual el volante y delantero capitalino se mostró feliz.

Leandro Cárdenas viene de participar con el seleccionado de Mayores Caballeros de Santiago en el Argentino de Mendoza, en donde el equipo provincial consiguió el quinto puesto.

"La verdad que esta convocatoria es un sueño. Nunca me pasó, y lo más relevante es que llega jugando para mi provincia", fueron las primeras palabras de jugador.

La primera concentración se desarrollará en la vecina provincia de Tucumán del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en donde Leandro Cárdenas irá en busca de quedar en el recorte de jugadores que hará el cuerpo técnico nacional, pensando en volver a ser tenido en cuenta para un segundo llamado probablemente que se desarrolle en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, Cenard.

Felicidad

Leandro Cárdenas no ocultó su felicidad por este llamado, al cual lo definió como muy importante.

"La verdad que desde que juego al hockey siempre se me cruzó la posibilidad o mejor dicho las ganas de poder tener una chance con la selección nacional. Y bueno, después de tanto recorrido, Salta, Tucumán, tambien estuvimos probando o entrenando en Buenos Aires en donde había interés de equipos que juegan en la Metropolitana, me llega este llamado. Es algo mágico y me puso recontento y a mi famlia también", indicó.

Leandro Cárdenas sabe que tiene por delante un enorme desafío y no lo quiere desaprovechar. "Ahora a continuar con el trabajo individual tanto físico como técnico, para llegar en ideales condiciones a la primera concentración. Estoy enfocado en ello, algo ansioso también, pero con ganas de que llegue ese momento. Espero poder pasar esta primera prueba de fuego en Tucumán, en donde estará lo más granado de país. No va a ser sencillo pero lo voy a intentar", anheló.

El padre de Leandro, Luis Cárdenas, quien es entrenador de hockey, también se mostró feliz por esta chance que se le abre a su hijo y al mismo tiempo comentó que "estas convocatorias lo hacen desde la Confederación Argentina, con vistas a ir formando o moldeando a un futuro equipo con vistas a los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio.

En tanto que el presidente de la Federación Santiagueña de Hockey de Santiago, Pablo Lucatelli, quien acompañó a Leandro y a su papá, destacó la figura de este jugador santiagueño.

"Es un excelente jugador y tiene muchas condiciones. Lo importante y bueno para nosotros es que es la primera vez que convocan a un jugador de la provincia a una concentración nacional en Caballeros Sub 23. Esto habla a las claras también de las condiciones técnicas con que cuenta Leandro, quien tuvo un gran certamen en Mendoza, a donde los entrenadores lo observaron, y en dondes seguro terminó de convercerlos", indicó.