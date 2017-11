Mientras que a Spacey le cancelan un estreno, Weinstein contrata detective

09/11/2017 -

El productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de acosos y abusos sexuales por más de 40 mujeres, contrató detectives privados para reunir información sobre quiénes lo denunciaron mientras que Spacey, quien fue parte del filme "All the Money In The World", vio cancelado el estreno de la película que dirige Ridley Scott.

El motivo de cancelación de "All the Money In The World", cuyo estreno estaba previsto para el festival AFI Fest de Los Ángeles, que se celebrará en Los Ángeles desde hoy hasta el 16 de noviembre, se debió a que los responsables de la película no querían que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento del filme y el trabajo del resto del equipo, informó el medio Deadline.

"All The Money In The World" es una película excelente y más que merecedora de su lugar de honor en el AFI Fest. Pero dadas las acusaciones actuales en torno a uno de sus actores y por respeto a los afectados, sería inapropiado celebrar en una gala en este momento difícil. La película será retirada", expresó el estudio TriStar Pictures.

El contraataque de Harvey

En tanto el productor Harvey Weinstein, contrató detectives privados para reunir información sobre las mujeres que lo acusaban de acoso, reveló The New Yorker, además de espiar a periodistas que investigaban su caso. Según el semanario, el productor contrató en 2016 a las empresas Kroll y Black Cube con el objetivo de conseguir datos con los que presionar a quienes lo acusaban.

Dos empleados de Black Cube se reunieron al parecer con la actriz Rose McGowan con nombres falsos, una ex agente israelí se hizo pasar por una abogada defensora de los derechos de la mujer y grabó en secreto al menos cuatro reuniones con McGowan, de 44 años y que acusa a Weinstein de violación. ‘Es una ficción hacerlo parecer como que algunas personas fueron vigiladas o presionadas en algún momento’, declaró a The New Yorker Sallie Hofmeister, portavoz de Weinstein, quien niega haber tenido relaciones sexuales no consentidas.