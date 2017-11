Qué relación tiene Ángela Leiva con el “Ogro” Fabbiani y Brian Sarmiento

Hoy 09:47 -

Por Emilio Marcelo Jozami | @emiliojozami





¿Qué representó para vos que el “Ogro” Fabbiani y Brian Sarmiento participen en los videos de las canciones “Fuego” y “No me llames más”, respectivamente?

Fue muy divertido. Con el “Ogro” tenemos una amiga en común con quien le pedimos para que participe y aceptó ser mi galán en el video de la canción “Fuego”. Nos divertimos mucho. Es como que voy teniendo un curriculum de jugadores, porque en el último video, “No me llames más”, lo llamé a Brian Sarmiento, que también es un amigo. Soy como botinera, pero desde el lugar musical.

Brian comentó que se sintió a gusto con esa experiencia.

Es un genio. Es una muy buena persona. Es un tipo que tiene mucha calle. Es un chico de barrio y eso es supervalorable. Tiene tanta fama, talento y dinero y es muy buena persona. Cuando lo ves, es un chico más. Muy humilde. Aparte, es un divertido. Se copó al hacer el video. Además, ya lo conocía porque me había confesado que era fanático mío, le gustaba mi música y vino a ver un par de shows.

¿Cómo vives este momento de trabajo a pleno y con un disco nuevo con temáticas tan comprometidas?

Lo vivo muy bien, disfrutándolo. Son muchos años de trabajo, pero esto es como el vino, que con los años se va poniendo más rico y uno va creciendo, madurando y disfrutando de las cosas simples, de las cosas importantes y de las malas también terminas aprendiendo porque terminas de aprender cosas que antes no sabías. Con respeto al público, es importantísimo el apoyo que me brinda desde hace ocho años. Me apoya y me sigue y están en todo. Sin ellos, los artistas no seríamos nada.

¿Qué te llevó a grabar, en tu disco “Indestructible”, un tema en contra de la violencia de género?

Esa canción nació muy genuinamente desde un lugar de apoyo, de colaborar con un granito de arena sobre esta problemática. Me parece buenísimo que, a través de la música, los artistas podamos dejar un mensaje positivo con una canción. En este caso, es una problemática bastante grave. Más allá de que mis canciones hablan del amor y del desamor, en este caso es un poco más profundo y más grave. Mucha gente, al escuchar la canción, me dijo que le encantó, se sintió identificada y tuvo la fuerza suficiente como para decir basta como para salir de esas situaciones.

¿Consideras que, a través de la música, en este caso, se puede mejorar la calidad de vida de las personas, generar conciencia sobre temas delicados?

Totalmente. Siempre la música es buena. Nos tenemos que rodear un poco más de todas estas cosas buenas, que salvan vidas. Tengo testimonios donde me han contado que con una simple canción les han tocado el alma y han salvado sus vidas. Siempre está buenísimo encontrar y transmitir mensajes positivos a través de la música.