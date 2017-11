Buscan evitar que Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, entregue el Oscar

-

La industria de Hollywood vive un año caldeado. Las denuncias de acoso sexual sobre el productor de cine Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey conmocionaron a todos. En medio de este panorama, surgieron peticiones para que Casey Affleck no esté presente en la próxima entrega de los premios Oscar. El actor, que se llevó la estatuilla el año pasado, había sido acusado de acoso sexual por parte de dos mujeres que trabajaron con él en su película “I`m Not There”.

La productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka denunciaron que Casey fue violento con ambas cuando lo rechazaron y que solía utilizar un lenguaje inapropiado para dirigirse a ellas. Eventualmente, las partes llegaron a un arreglo, pero el fantasma de esas denuncias no dejó de perseguir a Affleck. En los Oscar de 2018, a Casey le correspondería entregar el galardón de la categoría mejor actriz y por este motivo ya hay dos peticiones online buscando dejarlo afuera de la noche más importante de Hollywood.

Tanto en change.org como en Care 2 se lanzaron dos iniciativas con este fin, que buscan concientizar y recordarle al público la gravedad de los cargos con los Affleck que fue acusado. El hermano del también actor Ben Affleck en su hora más aciaga. Las acusaciones en su contra se multiplican.