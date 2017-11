La esposa de Julio De Vido cuestionó la actitud de Cristina Kirchner

Hoy 09:07 -

Alessandra Minnicelli, la esposa del ex ministro Julio De Vido, se refirió a la actitud que adoptó la ex Presidente en las últimas semanas: "En estas circunstancias Cristina Kirchner ha tenido un gesto inhumano hacia conmigo, para con mi familia… Somos muchos en la familia y nos conocemos de toda la vida… Me extrañó el gesto que tuvo".

El "gesto inhumano" al que alude la mujer de uno de los funcionarios más poderosos de los 12 años de kirchnerismo es un frase que pronunció la ex mandataria en medio de la campaña electoral para las elecciones legislativas. "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", dijo CFK cuando le preguntaron por la situación procesal de su ex colaborador.

Unos días después la Justicia pidió el desafuero de su marido y avanzó con la detención. "¿Siente que su marido fue abandonado políticamente?", preguntó Luis Novaresio en radio La Red. Y Minnicelli contestó: "Sí, sin dudas, claro".

Y continuó: "Cuando de golpe le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio De Vido y en vez de decir que 'lo están persiguiendo mediáticamente y políticamente como a mí', dice 'yo no pongo las manos en el fuego por nadie', ¿qué hace todo el resto? Se repliega por temor".