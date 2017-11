Moria volvió a dedicarle tremendas frases a Flor Vigna

Fotos Moria Casán, contra Flor Vigna.

Hoy 09:46 -

El pasado lunes, Moria Casán deslizó una tremenda frase para referirse a Flor Vigna, acusándola de buscar a hombres casados, en los pasillos de Showmatch. Además, dijo que espera que la ex capitana de Combate se vaya del programa.

Aunque muchos pensaron que fue en un momento de furia, Moria no dudó en reafirmar su pensamiento cuando las cámaras de "La previa del show" fueron a consultarle sobre el tema.

"Yo no puedo creer que (Vigna) diga que me la paso diciendo cualquier cosa. En ese momento no le contesté porque no la escucho... porque de verdad que no le entiendo la voz. Me parece que está desubicada", dijo muy molesta.

Luego continuó: "Yo digo lo que se escucha en los pasillos. Es muy atrevida. Soy una profesional que le es funcional al show y una número uno, no como usted que no sabemos quién es. Tengo que pedirle documento de identidad hasta de su abuelo... y viene con humos, ¡por favor!".

Finalmente, cerró con palabras muy fuertes: “Que siga en Combate, bañándose y mojándose la bombachita de otra manera". ¿Responderá Flor?