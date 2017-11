¿Tenía razón la cirujana por sus reclamos sobre Nordelta?

Fotos Algunas de las reglas de convivencia.

Hoy 10:20 -

El audio de la cirujana que se indignó porque sus vecinos tomaban mate y llevaban sus mascotas al muelle, captó la atención en todos los sitios web y noticieros.

Sin embargo, despertó una inquietud ¿Tenía razón en sus reclamos? ¿Era justo lo que reclamaba?

"No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares… Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", se la escucha decir.

Ahora bien, ¿Qué dicen las normas de convivencia de los countries, barrios privados o edificios que comparten espacios en común como piletas o sum?

En los tres casos tienen un reglamento que establece normas, reglas de convivencia y un régimen estricto a seguir, que de no ser así existen las multas.

Según Minuto Uno, desde Nordelta aclararon:

- Está prohibido tomar mate en la periferia de la pileta, sólo en la galería.

- No se puede hacer camping en los espacios comunes.

- Está prohibido estar desvestido o tomando mate si estás afuera del ámbito del Sum.

De acuerdo a un vecino, el reclamo de la mujer es justo y válido para el reglamento interno. "A mí me llegaron a hacer una multa por tener un cartelito de venta en el coche”.