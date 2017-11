Di María: "En mi cabeza está retirarme en Rosario Central"

Hoy 10:40 -

Ángel Di María se perdió la final de Brasil 2014, se lesionó durante el duelo con Chile en la Copa América 2015 y no pudo estar al máximo en el otro choque con los trasandinos en la Copa América Centenario 2016.

Lo mismo sucedió en el partido ante Venezuela, como local, por las eliminatorias sudamericanas, cuando el ex Rosario Central también debió ser reemplazado por una molestia muscular.

El futbolista de París Saint Germain, de Francia, reveló, en una entrevista con ESPN desde Moscú, Rusia, que "hace un tiempito" comenzó a trabajar con un psicólogo que lo ayuda "a estar cada vez mejor".

"La presión influye en la cabeza de uno. La última lesión (ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas) fue solo una distensión y volví a la semana. Ahora trabajo mucho más para no tener ese tipo de problemas", admitió el “Fideo”

El ex Real Madrid, de España, también admitió que el plantel tuvo "miedo" de no clasificar al Mundial de Rusia 2018 y que si hubiera sucedido eso iba a ser "el fin de un ciclo".

Por último, el rosarino reconoció que estuvo "cerca" de ser transferido a Barcelona, de España, en el último mercado de pases y que haber jugado en el clásico rival no hubiera sido un impedimento dado que en el único club que no jugaría es en Newell's Old Boys por su fanatismo "canalla": "Estuve muy cerca del Barcelona y la vida da muchas vueltas, pero los del Real Madrid me putearían".

"En mi cabeza siempre está retirarme en Central. Quiero terminar mi carrera ahí", concluyó Di María, al tiempo que deseó que el equipo conducido por el uruguayo Paolo Montero pueda obtener la Copa Argentina.