Emocionante: una adolescente escribió una carta pidiendo que la adopten

Una carta escrita a mano firmada con el dibujo de un pequeño corazón, fue lo que le hizo llegar Lucía a la jueza Clara Obligado, del Juzgado de Familia 5 de Mar del Plata. La adolescente vive en un hogar escuela de esta ciudad y nació con un trastorno genético que afecta el crecimiento de sus huesos, acondroplasia se llama, que causa el tipo más común de enanismo.

"Me llamo Lucía. Tengo 15 años. Desde los 6 años que vivo en distintos hogares que es mucho tiempo. Nada fue tan fácil para mi, pero quiero pensar que todo puede cambiar. Quiero tener una familia porque quiero que me den amor", escribió la chica.

Y continúo: “Quiero poder invitar a mis amigos a mi casa, porque ahora no puedo invitarlos porque me da vergüenza decirles que vivo en un hogar. Me gusta escuchar música, me río mucho. Espero que una familia muy buena me quiera conocer”.

La decisión de la adolescente de escribir la carta fue tras conocer el caso de un joven de 17 años que estaba a meses de quedar fuera del sistema de adopción. Después de enviar un escrito vive con una familia en Balcare, lugar donde se crió, y dejó el hogar en el que pasó los últimos nueve años.

La Suprema Corte bonaerense autorizó la convocatoria pública, y desde el juzgado de Familia 5 informan que Lucía va a la escuela secundaria y es muy buena alumna.

“Lucía lo merece. Quien la conozca enseguida se va a enamorar se ella. Es una bella persona, tiene toda la ansiedad de adolescente y una energía increíble”, dijo la jueza Obligado al diario Clarín.

Y agregó: “Nosotros somos voceros de sus necesidades, representamos su voz, lo peor que podemos hacer es no hacer, olvidarnos de ellos”.

La adolescente sólo le pidió a la jueza que tenga en cuenta una condición, por todo lo que le debió padecer en su infancia: que quienes quieran adoptarla no tengan problema de alcoholismo.

“Ella no baja los brazos, periódicamente me pregunta, me manda cartas, los años no le pesan, no le da importancia a tener 16 años (los cumplió poco después de escribir la carta) y continuar en la búsqueda de una familia”, concluyó la magistrada.