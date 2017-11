Policiales VIOLENCIA

Video | Una mujer atacó a "cintazos" a su ex en un club de Añatuya

Ella le recriminó: "No te vas a burlar de mis hijos. Ni un peso les pasas", a lo que el hombre respondió: "Vos me has corrido de la casa".

Por El Liberal

Fotos Hoy 12:55 - Una mujer irrumpió en un encuentro de fútbol del Club Atlético Talleres de Añatuya, aparentemente para recriminar a su ex pareja la poca atención a sus hijos. Te puede interesar: Emocionante: una adolescente escribió una carta pidiendo que la adopten En el video se logra escuchar que la mujer, tras haber azotado con un cinto al hombre, le recrimina: "No te vas a burlar de mis hijos. Ni un peso les pasas", a lo que el hombre responde: "Vos me has corrido de la casa". El hombre se encontraba en ese momento junto a otra mujer que también fue golpeada con el cinto, y aparentemente sería una nueva pareja. La dama en cuestión se escondió en una obra en construcción dentro del club ( nuevos vestuarios q están construyendo) y al descubrirlos la furiosa mujer, agredió al hombre y le reclamó: "vos las has traído, te voy a matar". Sucedió anoche, donde también intervinieron en el conflicto otras personas que pidieron llamar a la policía. Los protagonistas del hecho abandonaron el club segundos antes de que llegaran los uniformados.

En la policía se recibió la exposición por amenazas, sin embargo ninguna de las partes hizo la denuncia por lesiones.





esta nota Compartíesta nota

Notas relacionadas