Un maestro llevó un ataúd a su clases y es furor en Internet

Un maestro estadounidense llevó un ataúd a su clases para dejarles en claro a sus alumnos que 'sus clasificaciones lo han dejado muerto' y se convirtió en toda una celebridad en Internet

"Mi profesor llevó un ataúd para decir "sus clasificaciones me han dejado muerto", escribió la cuenta de twitter elmariochido junto a la foto del docente recostado dentro del féretro.

La publicación rápidamente se volvió viral consiguiendo más de 250 mil 'me gusta' y cientos de retweets.

Lmaooo my professor really brought a mf coffin to class to say “yall test scores had me dead” pic.twitter.com/dBzuNvyBal