Quiso adoptar un perro y recibió una indignante respuesta

Hoy 17:22

Una joven quiso adoptar un perro de raza Husky, y terminó indignada con la respuesta que recibió al pedir información sobre el cachorro y decidió publicar la conversación en las redes sociales.

La mujer escribió al autor de un aviso clasificado a través de Whatsapp con el ánimo de recibir fotografía de los perritos. Sin embargo, el hombre, en lugar de eso, le dijo que le gustaría que ella le pasara fotos a él y así "te regalo los husky que quieras".

Ante la sorpresa del comentario que recibió, la chica hizo una captura de pantalla y exhibió el texto en Twitter con el mensaje: "Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar por un perro".

El posteo consiguió decenas de comentarios y ha sido compartido por más de 6.000 mil usuarios de la red social.

