Alan Shearer tiene secuelas por meter tantos goles de cabeza

Alan Shearer, ex delantero inglés y máximo goleador histórico de la Premier League, confirmó hoy que padece de demencia vascular debido a la gran cantidad de cabezazos que realizó durante sus 20 años en el fútbol profesional.

“Por cada gol de cabeza que convertía yo practicaba mil veces en los entrenamientos. Eso me puso en riesgo y las pruebas que me hice hace un tiempo fueron malas. Tengo mala memoria y no se si tendrá que ver con ello”, manifestó.

Y agregó: “Cuando se juega al fútbol uno espera tener problemas de rodillas, tobillos y cintura, pero nunca esperé algo ligado con el cerebro”. Asimismo, criticó a las autoridades por no darle trascendencia a temas semejantes.

En un documental que grabó el delantero para la BBC, asegura que Nobby Stiles, Martin Peters y Ray Wilson, todos ellos campeones del Mundial de Inglaterra 1966, sufren problemas que tienen que ver con la pérdida de la memoria o la demencia.