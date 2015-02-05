CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Noviembre 2017
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
Hoy 20:24 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 CINE. MENTE SINIESTRA
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 MAR DEL NORTE
SALVAJE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 ANIMALANDIA
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. SP. LAS PAREJAS
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 ESTUDIO ABIERTO
21.30 TELÓN ABIERTO
21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA: INDEPENDIENTE vs. MITRE
23.30 TICKET AL SHOW
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.51 LOS MISTERIOS DE HAILEY DEAN. AMORES QUE MATAN
03.36 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD CORRE PELIGRO
05.35 BELLEZA NEGRA
07.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
07.35 DE ROMA CON AMOR
09.51 JUEGO DE GEMELAS
12.23 LA ENTREGA INMEDIATA
14.07 HOST, THE
16.30 EL ENCANTO DE LA BESTIA
18.12 NUEVAMENTE AMOR
20.16 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 CONTRACARA
TNT
02.10 CAZADOR DE SUEÑOS
04.23 PAPÁ ES UN ÍDOLO
06.00 TNT BUZZ
07.20 DINOSAURIO
08.49 ENCANTADA
10.50 ENTRENANDO A PAPÁ
12.59 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO
15.48 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
17.33 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
22.00 AHORA SON 13
00.22 XXY
TCM
00.05 LA NIEBLA
01.45 LA PANTERA ROSA
04.17 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 LA PANTERA ROSA
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.18 LA NIÑERA
08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.27 LA NIÑERA
10.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.45 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS
13.35 TIEMPOS DE GLORIA
15.45 MEDIO MUERTO
17.37 CON AIR
19.41 QUEDATE A MI LADO
22.00 RETO AL DESTINO
SPACE
00.50 PERROS DE PAJA
02.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM
04.28 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
06.32 ARAÑAS 3D
08.21 PEARL HARBOR
11.57 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN LLAMAS
13.48 LA CARTA
15.38 CÓDIGO DE DEFENSA
17.26 60 SEGUNDOS
19.42 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
22.00 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
23.32 PESADILLA EN LA CALLE ELM
A DÓNDE IR
RESTO BAR PEDRO LEÓN
(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN ÁBALOS)
* SÁBADO 11, CENA SHOW CON DAVID ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, BARRIO ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)
* VIERNES 10, NOCHE DE FOLCLORE CON KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.
*SÁBADO 11, DANIEL CARRIZO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* VIERNES 10, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TRADICIÓN, A PARTIR DE LAS 21, CON LA PROYECCIÓN DEL VIDEO “LA TRADICIÓN, JOSE HERNÁNDEZ Y EL MARTÍN FIERRO”. SE ENTREGARÁN DISTINCIONES. ACTUARÁN QUICHUA MANTA, Y LUCAS SILVA.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* SÁBADO 11, DEL ESTERO, CLAUDIO ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI SALVATIERRA, LOS DEL CORAZÓN Y LUCIANO GUZMÁN.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
10/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY 22:00 (Subt)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
10/11-17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):
POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
10/11- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY-22:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
10/11-17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
10/11-16:25 (Cast) 18:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS
2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)
CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
LA FAMILIA MONSTERS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)