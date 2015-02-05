CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Noviembre 2017

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Hoy 20:24 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 CINE. MENTE SINIESTRA

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 MAR DEL NORTE

SALVAJE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 ANIMALANDIA

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. SP. LAS PAREJAS

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 ESTUDIO ABIERTO

21.30 TELÓN ABIERTO

21.30 BÁSQUET POR EL 14 TNA: INDEPENDIENTE vs. MITRE

23.30 TICKET AL SHOW

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

01.51 LOS MISTERIOS DE HAILEY DEAN. AMORES QUE MATAN

03.36 SANTA CLÁUSULA 2. LA NAVIDAD CORRE PELIGRO

05.35 BELLEZA NEGRA

07.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ

07.35 DE ROMA CON AMOR

09.51 JUEGO DE GEMELAS

12.23 LA ENTREGA INMEDIATA

14.07 HOST, THE

16.30 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.12 NUEVAMENTE AMOR

20.16 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 CONTRACARA

TNT

02.10 CAZADOR DE SUEÑOS

04.23 PAPÁ ES UN ÍDOLO

06.00 TNT BUZZ

07.20 DINOSAURIO

08.49 ENCANTADA

10.50 ENTRENANDO A PAPÁ

12.59 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO

15.48 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

17.33 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

20.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

22.00 AHORA SON 13

00.22 XXY

TCM

00.05 LA NIEBLA

01.45 LA PANTERA ROSA

04.17 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 LA PANTERA ROSA

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.18 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.27 LA NIÑERA

10.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.45 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL CORRECAMINOS

13.35 TIEMPOS DE GLORIA

15.45 MEDIO MUERTO

17.37 CON AIR

19.41 QUEDATE A MI LADO

22.00 RETO AL DESTINO

SPACE

00.50 PERROS DE PAJA

02.50 PESADILLA EN LA CALLE ELM

04.28 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

06.32 ARAÑAS 3D

08.21 PEARL HARBOR

11.57 OUT OF INFERNO. RASCACIELOS EN LLAMAS

13.48 LA CARTA

15.38 CÓDIGO DE DEFENSA

17.26 60 SEGUNDOS

19.42 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

22.00 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

23.32 PESADILLA EN LA CALLE ELM

A DÓNDE IR

RESTO BAR PEDRO LEÓN

(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN ÁBALOS)

* SÁBADO 11, CENA SHOW CON DAVID ARGAÑARAZ “EL PROFE”, MARITO ALEJANDRO Y LOS LEGENDARIOS.

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, BARRIO ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)

* VIERNES 10, NOCHE DE FOLCLORE CON KARLOS ROLDÁN Y ARTISTAS INVITADOS.

*SÁBADO 11, DANIEL CARRIZO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* VIERNES 10, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA TRADICIÓN, A PARTIR DE LAS 21, CON LA PROYECCIÓN DEL VIDEO “LA TRADICIÓN, JOSE HERNÁNDEZ Y EL MARTÍN FIERRO”. SE ENTREGARÁN DISTINCIONES. ACTUARÁN QUICHUA MANTA, Y LUCAS SILVA.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 11, DEL ESTERO, CLAUDIO ACOSTA, LUCAS CÁCERES, RODRI SALVATIERRA, LOS DEL CORAZÓN Y LUCIANO GUZMÁN.

CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY 22:00 (Subt)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

10/11-17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D):

POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

10/11- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY-22:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

10/11-17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

10/11-16:25 (Cast) 18:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA APTA 13 AÑOS

2D 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)

CASTELLANO 3D 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

LA FAMILIA MONSTERS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 16:30- (SOLO DOMINGO)


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Noviembre 2017

También te puede interesar