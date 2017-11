Tiendas Tukys y Villa Las Delicias en busca de la “Copa de Oro”

10/11/2017 - Villa Las Delicias y Tiendas Tukys definirán mañana al nuevo campeón de la Copa de Oro, del Torneo Clausura Constructora Rec que organiza la Super Liga del Potrerito, en una espectacular final que se jugará en la cancha 1. Además, desde la organización programaron la tercera jornada del Mundialito. Cabe recordar que estos dos equipos ya supieron disputar partidos definitorios. Villa Las Delicias, por su parte intentará quedarse con un nuevo trofeo, mientras que su rival, irá en busca de su primer logro. Al margen de ello, el pasado fin de semana, Quilmes se consagró campeón de la Copa de Plata al superar en tanda de penales al Niupi. El conjunto cervecero fue más efectivo desde los doce pasos para imponerse por 4-3, luego de haber empatado con el marcador en blanco durante el tiempo regular, espacio en el que vio un buen partido. La programación completa, se desarrolla a continuación. Cancha 1: 14 , Messina vs. Bayer Munich; 15.20, Beltran City vs. RHogar; 17, Tiendas Tukys vs Villa las Delicias Final Copa de Oro.’ Cancha 2: 14, Romeo Informal vs. Warriors; 15.20, Cacheteao con Coca vs. Los Potreros; 17, La Alvarado vs. Puente Cancha 3: 15, Oglobo Megacotillon vs. Contreras JRS; 16.20, Los Pibes vs. Los Pibes de la 11 Cancha 4: 14, Coesa vs. Bº Juramento; 15.20, Amigos de Mati vs. 11- 14; 17, La Andes vs. Necochea Cancha 5; 14, La JP vs. Chemes FC; 15.20, La Francisco de Victoria vs. Napoli Cancha 7: 14, Quilmes vs. Collados; 15.20, Niupi vs. Colón Gomas